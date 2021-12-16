Украина договорилась о сотрудничестве в космосе с африканским государством

Украина договорилась о сотрудничестве в космосе с африканским государством

Государственное космическое агентство Украины и Египетское космическое агентство подписали общий меморандум.

В четверг, 16 декабря, космические агентства Египта и Украины подписали меморандум о сотрудничестве в сфере космической деятельности.

Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай на своей Facebook-странице.

Меморандум о взаимопонимании был подписан на восьмом заседании межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и Арабской Республикой Египет.

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Этот документ предполагает использование космического пространства в мирных целях. В частности, речь идет о сотрудничестве стран в сфере дистанционного зондирования Земли, наземной космической инфраструктуры, спутниковых технологий.

Под документом поставили подписи глава Госкосмоса Владимир Тафтай и исполнительный директор Египетского космического агентства Мохамед Эль-Куси.

Напомним, Украина отправила в США свой спутник "Січ-2-30", который уже в январе будущего года планируют запустить в космос.

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