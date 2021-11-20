Украина и Канада приступают к строительству общего космического пускового комплекса: что известно

Украина и Канада приступают к строительству общего космического пускового комплекса: что известно

Проект предусматривает использование украинского ракетоносителя "Циклон 4М".

Космические агентства Украины и Канады в пятницу, 19 ноября, торжественно заложили "первый камень" пусковой площадки совместного проекта по созданию космического пускового комплекса в Галифаксе (провинция Новая Шотландия).

Об этом сообщает посольство Украины в Канаде.

Проект реализует канадская компания Maritime Launch Services, он предусматривает использование украинского ракетоносителя "Циклон 4М".

По словам президента и главного исполнительного директора Maritime Launch Services Стивена Матье, рынок космических пусков демонстрирует постоянный рост и в будущем увеличится с 400 млрд до 1 трлн долларов.

"Реализация проекта создает предпосылки долгосрочного украинско-канадского сотрудничества в космической сфере, загрузку производственных мощностей украинских предприятий", — отметили в дипломатическом ведомстве.

Кроме того, в рамках визита украинской делегации ожидается официальное обнародование макета Пускового контрольного центра совместного проекта, который будет назван в честь бывшего руководителя ДК КБ "Южное" Александра Дегтярева.

Стороны также посетят места строительства пусковой площадки и встретятся с представителями правительственных и деловых кругов Канады в Галифаксе, Оттаве и Торонто.

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