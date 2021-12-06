Украина отправила в США свой спутник "Сич-2-30": когда его запустят в космос

Украина отправила в США свой спутник "Сич-2-30": когда его запустят в космос

Спутник запустят с мыса Канаверал в американском штате Флорида.

Украина в воскресенье, 5 декабря, отправила в США свой спутник "Сич-2-30", который уже в январе будущего года планируют запустить в космос.

Об этом сообщается на Facebook-странице Днепровской таможни.

"Завершены таможенные формальности и отправлен в США украинский спутник "Сич-2-30", без отклонений от графика", — говорится в сообщении.

По словам главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтая, разработка, изготовленная Конструкторским бюро "Южное" в Днепре, прошла все запланированные испытания.

Ожидается, что спутник запустят с мыса Канаверал, что в американском штате Флорида, 10 января 2022 года.

"Все параметры спутника отвечают поставленным техническим требованиям", — подчеркнул Тафтай, добавив, что "Сич-2-30" будет использоваться "для гражданских нужд нашего государства".

После доставки в США проведут работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем.

Как сообщалось, запуск украинского спутника "Сич 2-30" компанией SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в $1,99 млн.

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