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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
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Украина шагнула к собственному Starlink: на орбите заработал первый украинский спутник связи

Проект должен помочь Украине развить собственную коммуникационную инфраструктуру и снизить зависимость от внешних поставщиков услуг.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Спутник OBRIA NANO

Спутник OBRIA NANO

Украинская компания HIMERA совместно с датской GomSpace вывела на орбиту OBRIA NANO — первый тестовый спутник будущей украинской сети спутниковой связи.

О запуске изданию Милитарный сообщили представители компании HIMERA.

Спутник OBRIA NANO был отправлен в космос 1 октября 2026 года в рамках миссии SpaceX Transporter-18. В настоящее время аппарат проходит запланированные технические испытания.

«Он успешно проходит испытание возможностей спутниковой группировки OBRIA в соответствии с планом», — сообщили в HIMERA.

Тестирование должно дать команде практический опыт спутниковых технологий на орбите. Полученные результаты будут использоваться для дальнейшего развития проекта и его интеграции в национальную инфраструктуру Украины.

OBRIA NANO будет находиться под контролем украинского оператора и будет работать для нужд стратегической безопасности государства. Развитие собственных средств спутниковой связи должно диверсифицировать доступные каналы коммуникации и усилить устойчивость Украины.

Соучредитель и генеральный директор HIMERA Миша Рудоминский объяснил, что запуск является начальным этапом более масштабного замысла.

Это возможность заложить основу независимой сети связи Украины. Мы начинаем с проверки технологий на орбите, а наша долгосрочная цель — развить возможности, которые усилят стратегическую безопасность государства и снизят зависимость от внешних поставщиков услуг связи», — прокомментировал он.

В будущем инициатива предусматривает развертывание спутниковой группировки, обеспечивающей связь на всей территории Украины. В то же время, система должна дополнять возможности европейских спутниковых сетей.

Генеральный директор GomSpace Карстен Драхманн также отметил важность партнерства с украинской компанией.

«Мы рады сотрудничеству с компанией HIMERA и возможности ускорить реализацию этой важной инициативы. Наша общая цель — укрепить независимый коммуникационный потенциал Украины и способствовать долгосрочной безопасности и экономическому развитию», — отметил он.

Следующим важным шагом в реализации проекта должна стать локализация производства спутников и наземных терминалов в Украине.

Ранее сообщалось, что Минобороны Украины подписало меморандум о намерениях по разработке с Nokia и ICEYE суверенной системы спутниковой связи.

Мы ранее информировали, что китайские спутники позволяют России следить за объектами в Украине даже ночью и в облачную погоду.

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