Украинцев ожидает тяжелое испытание: в июле Землю накроет сразу пять магнитных бурь

Особенно осторожными должны быть метеочувствительные люди.

Второй летний месяц принесет несколько мощных волн, которые будут ощущать не только метеозависимые и люди с хроническими заболеваниями. В июле прогнозируются магнитные бури сильной и средней мощности, которые может ощутить каждый человек.

Эксперты назвали точные дни, когда ожидать геомагнитных штормов:

9 июля – первая сильная магнитная буря

14-15 июля – двухдневная магнитная буря

18 июля – мощная магнитная буря

26 июля – мощная магнитная буря

30-31 июля – двухдневная магнитная буря. Пик активности будет утром, а продлится до обеда

Специалисты предупреждают, что людей могут накрыть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. У метеозависимых людей может увеличиваться склонность к образованию тромбов, повыситься АД и усилиться мигрень. Лучше отказаться от физических нагрузок, выделить время отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.

Справка:

Магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее в результате возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце.

В среднем магнитная буря длится от 2 до 5 дней. Ее делят на фазы:

начальная (когда солнечный ветер налетает на Землю)

главная (происходят изменения в магнитосфере)

конечная (восстановление магнитного поля Земли до привычного значения)

Под действием магнитных бурь на Земле может изменяться давление и температура воздуха, а в результате того, что корональная масса проникает в атмосферу и взаимодействует с молекулами воздуха, могут образоваться полярные сияния.

Ранее ученые сообщали, что в июне 2023 будет немало магнитных бурь.

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