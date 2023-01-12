Украинцы через приложение "Дия" купили военных облигаций на 250 млн гривен

На деньги от облигаций будут закупать все необходимое для ВСУ

Украинцы через приложение "Дия" уже приобрели более 250 тысяч военных облигаций, общая сумма которых составляет 250 млн. гривен.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что на деньги от облигаций будут закупать все, что необходимо для украинских воинов.

"Украинцы приобрели у «Дия» более 250 тысяч военных облигаций. Это почти 250 млн гривен помощи для ВСУ. Оружие, каски, бронежилеты, техника, медикаменты. Все для защиты жизней военных и скорейшей деоккупации Донецка, Мариуполя, Севастополя, Энергодара оккупированных городов", – написал Федоров.

Также министр добавил, что при покупке облигаций через "Дия" украинцы не платят дополнительную комиссию продавцу или налог с полученного дохода.

"Каждая облигация — это инвестиция в поражение России, помощь военным и поддержка для экономики Украины", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу военную помощь для Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Польши Анджей Дуда заявил о предоставлении Украине роты танков Leopard. Согласно стандартам НАТО, танковая рота состоит из 14 танков.

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