Украинцы смогут увидеть уникальное лунное затмение уже на следующей неделе: что известно

Утром 14 марта 2025 года жители Украины смогут наблюдать редкое астрономическое явление – полное лунное затмение. Оно продлится с 9:26 до 10:31 по киевскому времени и будет совпадать с мартовским полнолунием, известным как "Червячная Луна".

Об этом сообщило издание NASA.

Лунное затмение продлится 6 часов и 3 минуты, с полной фазой, когда Луна приобретет красный оттенок, всего 65 минут. Наибольшее затмение придется на 9:59 по Киеву и завершится в 10:31. Это будет редкое явление, которое можно будет наблюдать в Украине и других частях мира, в частности в Восточной Азии, Австралии и странах Тихоокеанского региона. Также затмение совпадает с Микролунием, когда Луна будет немного дальше от Земли, но это почти не будет заметно невооруженным глазом.

Астрологи предупреждают об особой энергии в дни, предшествующие затмению, рекомендуя проводить это время в покое и медитации, чтобы настроиться на очищение и гармонизацию как на внешнем, так и на внутреннем уровнях.

Астрологи советуют в день накануне затмения — 13 марта — избегать стрессов, заниматься медитацией и быть внимательными к знакам судьбы, поскольку этот период считается временем очищения и завершения важных жизненных этапов.

Следующее подобное затмение состоится в ночь с 7 на 8 сентября 2025 года.

Напомним, в марте 2025 года ожидается "Кровавая" Луна.

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