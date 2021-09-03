Украиноязычная Siri и перепись населения по-американски: о чем говорил Зеленский и руководитель Apple Кук

Во время встречи команды обсудили работу над совместными проектам.

Президент Владимир Зеленский и министр цифровой трансформации Михаил Федоров встретились с руководителем Apple Тимом Куком в Калифорнии. Во время встречи глава государства рассказал о достижениях украинской ІТ-сферы и обсудили работу над совместными проектам.

О каких совместных проектах шла речь во время встречи — в материале ТСН.ua.

"Мы благодарны компании Apple за постоянное сотрудничество с нашим министерством, ведь хотим, чтобы украинцы могли пользоваться всеми сервисами компании. Кроме этого, обсудили возможное сотрудничество в направлении обучения программирования школьников, студентов, ветеранов. А также в сфере здравоохранения, компьютеризации школ и локализации продуктов Apple к украинскому рынку", — сказал Михаил Федоров.

Локализация сервисов Apple

Президент и представители американской компании обсуди возможность локализации голосового помощника Siri, чтобы она говорила на украинском языке.

Кроме того, речь шла о запуске ЭКГ в Apple Watch, каким бы из-могли пользоваться украинцы.

"Вместе с Apple работаем над тем, чтобы все сервисы компании были доступны украинцам", — написал на своей странице в соцсети глава Минцифры Михаил Федоров.

Строительство датацентра

Во время встречи подняли вопрос строительства компанией Apple датацентра для сервисов iCloud на территории Украины. В качестве примера, хотят взять тот, который построен в Дании. Это поможет еще лучше обслуживать пользователей Siri, iMessage, Apple Music и других сервисов Apple. Кроме того, строительство датацентра создаст большое количество новых рабочих мест.

Создание украинской команды Apple Music

Украинская сторона предложила создать украинскую музыкальную редакторскую команду. К слову, такие есть, в частности, в Германии и Франции. Представителям Apple передали совместное письмо-обращение к компании от представителей украинских исполнителей и музыкальных организаций. Такое решение активно поддерживают Фонд развития украинской музыки, лейблы Mozgi Group, LTD Supersymetria, "Океан Эльзы", Onuka, Pianoboy, Go-A, Кристина Соловий, Саша Чемеров, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, "Антитела", "Друга ріка" и другие.

перепись населения

Во время встречи речь шла о возможном сотрудничестве по переписи населения. Украина хочет провести перепись с использованием инновационных подходов и привлечь цифровые инструменты. Минцифры сейчас изучает мировые практики, чтобы привлечь Диджитал-инструменты. А как известно, Apple уже имеет успешный опыт переписи населения в одном из штатов.

Открытие Apple Store в Украине

Ураинская сторона попросила компанию ускорить открытие Apple Store в Украине.

Развитие сферы цифровых документов

В этом году американская компания Apple запатентовала отображения паспорта и водительских прав в приложения Wallet. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился собственным опытом внедрение цифровых паспортов и продемонстрировал украинское приложение "Дія". По словам главы Минцифры, приложение представителям Apple понравилось.

Как сообщалось:

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Байдена и Владимира Зеленского. Продолжалась более 2 часа вместо запланированных протокольно 45 минут. кроме встречи с Тимом Куком, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с основателем компаний SpaceX и Tesla Маск и основателем Amazon Джеффом Безосом.

с основателем компаний SpaceX и Tesla Маск и основателем Amazon Джеффом Безосом. Зеленский пообщался со студентами и преподавателями Стэнфордского университета.

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