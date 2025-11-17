Реклама

К сожалению, традиционная система не всегда учитывает индивидуальные потребности и темпы усвоения знаний каждого ученика. И это не проблема — это реальность, которую следует учитывать. У кого-то легко идет математика, у кого-то — язык, а кому-то нужен несколько иной подход, больше практики или объяснение сложных тем в удобном формате.

Именно поэтому эффективная подготовка к НМТ начинается не с хаотического разрешения тестов, а с четкого понимания своего стартового уровня .

Диагностика знаний – это первый и самый умный шаг. Она позволяет выявить слабые места, увидеть свои сильные стороны и составить индивидуальный план подготовки, который действительно работает.

В Украине все большую популярность приобретает образовательная диагностика , которую проводит команда школы TURBO ZNO .

Это бесплатная онлайн-встреча со специалистом, во время которой ученик вместе с экспертом анализирует свой уровень подготовки к Национальному мультипредметному тесту, определяет учебные пробелы и получает персональную стратегию подготовки .

Перед диагностикой ребенок проходит тестирование в формате НМТ , максимально приближенное к реальному экзамену.

Это позволяет объективно оценить текущий уровень знаний и при консультации уже детально разобрать результаты вместе со специалистом.

Во время самой диагностики эксперты школы TURBO создают «образовательный портрет» ученика — детальный анализ сильных сторон и требующих повторения тем, а также индивидуальных особенностей в обучении.

Также эксперты помогают определить будущую профессию , проанализировать заведения высшего образования , а также рассчитать конкурсный балл и коэффициенты на желаемую специальность.

По результатам встречи школьник получает пошаговый план действий , который поможет составить НМТ на высокий балл и поступить в бюджет .

По словам команды школы, главная цель диагностики – помочь школьникам и родителям увидеть реальную картину знаний, определить цели и четко спланировать путь к поступлению .

Процедура проходит в формате видеовстречи продолжительностью около одного часа.

Кроме детального анализа результатов, родители получают персональные рекомендации , как поддержать ребенка во время обучения и уменьшить стресс в процессе подготовки.

Школа TURBO ZNO отмечает: качественная подготовка к НМТ начинается не с интенсивного обучения, а с понимания, где нужна помощь и какой путь ведет к цели .

Именно поэтому диагностика стала первым шагом к результатам, которые уже помогли сотням учеников сдать тест на 180+ баллов и поступить в желаемые университеты.

