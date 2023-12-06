Украинские полярники показали части самого крупного и старого айсберга: фото

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" показали фото айсбергов, которые попались им по дороге к польской антарктической станции "Арцтовский".

Полярники из Украины предполагают, что, возможно, огромные обломки льда откололись от айсберга A23a площадью в 4 тысячи квадратных километров.

Об этом сообщают в Национальном антарктическом научном центре.

"Ноосфера" (судно полярников - ред.) дошла до острова Кинг Джордж в Антарктике, где расположена польская антарктическая станция "Арцтовский". По киевскому времени это произошло ночью 6 декабря. Это уже третий антарктический сезон "Ноосферы" под сине-желтым флагом", – говорится в сообщении полярников.

Украинские полярники показали айсберги / Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

Путь судна от Кейптауна к Кинг Джорджу составил 6638 км и занял 19 дней. Однако украинских полярников по дороге больше всего удивили айсберги. Вероятно, они откололись от огромного айсберга площадью 4 тысячи километров квадратных, который проходил северный край Антарктического полуострова в ноябре этого года.

Украинские полярники показали айсберги / Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

Украинские полярники показали айсберги / Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

Украинские полярники показали айсберги / Фото: Facebook / Национальный антарктический научный центр

Отметим, что антарктический айсберг под названием A23a, площадь которого составляет около 4000 квадратных километров, примерно втрое превышает размер Нью-Йорка. Он также является одним из самых старых айсбергов в мире. Недавно он, весом почти триллион тонн, впервые за 30 лет откололся от дна и начал дрейфовать.

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