Украинские полярники показали детенышей пингвинов возле станции "Академик Вернадский" (фото, видео)

В общей сложности вблизи украинских ученых проживает около 3000 пингвинов.

Украинские полярники показали детенышей пингвинов у украинской станции "Академик Вернадский". Ученые рассказали, сколько "пингвисоседей" живет рядом с учеными.

Фото и видео пингвинов и их детенышей полярники разместили в Facebook на странице Национального антарктического научного центра.

Так, биологи 26-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) насчитали 2310 взрослых и 599 птенцов пингвинов.

Ученые отмечают, что в этом сезоне размножение птиц происходило в непростых условиях. Прежде акватория была постоянно забита льдом, что ограничивало доступ пингвинов к пище. Ученые говорят также и о рекордных снегопадах — хоть пингвины и приспособлены к этому, но их гнезда засыпало снегом. К тому же полярники рассказывают о традиционных нападениях хищников.

Национальный антарктический научный центр

"Поэтому количество малышей меньше, чем в предыдущие годы. Однако окончательные итоги относительно "демографической ситуации" можно будет сделать в конце сезона", — говорят в УАЭ.

Ученые отмечают, что основным видом на украинском острове является Субантарктические пингвины. Их также называют "ослики" за характерный крик, который раздается почти круглосуточно, или же "дженту" от английского названия "gentoo".

Национальный антарктический научный центр

"Они массово возвращаются к "Вернадскому" весной на брачный сезон. В это время строят гнезда из камушков, ухаживают, создают пары (если еще не имеют) и откладывают яйца. Где-то через месяц из них появляются птенцы. И яйца, и малышей поочередно высиживают оба родителя", — рассказывают ученые.

Сообщается, что в общей сложности Антарктику населяют 12 видов. Из них вблизи нашей станции живут три: Субантарктический пингвин, пингвин Адели и Антарктический пингвин.

Напомним, ранее украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" показали, как пингвины организованными шеренгами "маршируют" в океан, чтобы полакомиться крилем.

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