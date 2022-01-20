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Украинские полярники показали детенышей пингвинов возле станции "Академик Вернадский" (фото, видео)

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Украинские полярники показали детенышей пингвинов возле станции "Академик Вернадский" (фото, видео)

Национальный антарктический научный центр

В общей сложности вблизи украинских ученых проживает около 3000 пингвинов.

Украинские полярники показали детенышей пингвинов у украинской станции "Академик Вернадский". Ученые рассказали, сколько "пингвисоседей" живет рядом с учеными.

Фото и видео пингвинов и их детенышей полярники разместили в Facebook на странице Национального антарктического научного центра.

Так, биологи 26-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) насчитали 2310 взрослых и 599 птенцов пингвинов.

Ученые отмечают, что в этом сезоне размножение птиц происходило в непростых условиях. Прежде акватория была постоянно забита льдом, что ограничивало доступ пингвинов к пище. Ученые говорят также и о рекордных снегопадах — хоть пингвины и приспособлены к этому, но их гнезда засыпало снегом. К тому же полярники рассказывают о традиционных нападениях хищников.

© Национальный антарктический научный центр
Национальный антарктический научный центр

"Поэтому количество малышей меньше, чем в предыдущие годы. Однако окончательные итоги относительно "демографической ситуации" можно будет сделать в конце сезона", — говорят в УАЭ.

Ученые отмечают, что основным видом на украинском острове является Субантарктические пингвины. Их также называют "ослики" за характерный крик, который раздается почти круглосуточно, или же "дженту" от английского названия "gentoo".

© Национальный антарктический научный центр
Национальный антарктический научный центр

"Они массово возвращаются к "Вернадскому" весной на брачный сезон. В это время строят гнезда из камушков, ухаживают, создают пары (если еще не имеют) и откладывают яйца. Где-то через месяц из них появляются птенцы. И яйца, и малышей поочередно высиживают оба родителя", — рассказывают ученые.

Сообщается, что в общей сложности Антарктику населяют 12 видов. Из них вблизи нашей станции живут три: Субантарктический пингвин, пингвин Адели и Антарктический пингвин.

Напомним, ранее украинские полярники с антарктической станции "Академик Вернадский" показали, как пингвины организованными шеренгами "маршируют" в океан, чтобы полакомиться крилем.

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