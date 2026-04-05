Украинские полярники показали фантастическую встречу с китами

Горбатые киты у Антарктиды / © скриншот с видео

Участники 31-й украинской экспедиции в Антарктиде во время выхода в море неожиданно близко встретились с группой горбатых китов.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр, опубликовав на Facebook-странице видео.

Выход в море имел целью исследование этих морских великанов.

Неподалеку от острова Питерман биолог Кирилл Сулима увидел несколько пар горбатых китов, которые отдыхали. С помощью арбалета и специальных стрел ученый отобрал у них образцы кожи и жира и продолжал наблюдения

По его словам, в какой-то момент несколько пар исчезли, погрузившись на глубину.

«Прошло минут 10 полной тишины, как вдруг киты появились прямо возле нас. Это было потрясающе и неожиданно!» — поделился своими впечатлениями ученый.

Животные округляли спину и громко фонтанировали — то есть делали выдохи через дыхательное отверстие на макушке. В такой момент кит выпускает струю воздуха и конденсированного водяного пара.

«В реальности эти звуки гораздо громче. Конечно, было немного не по себе от такой близкой встречи. Но горбани поднимались очень осторожно, вероятно, пытаясь избежать контакта с лодкой», — отметил биолог.

Украинские ученые зафиксировали на видео не только поведение китов, но и интересное метеорологическое явление — гало. Оно имеет вид радуги вокруг солнца и возникает тогда, когда в атмосфере накапливается большое количество ледяных кристаллов.

Напомним, ранее украинские полярники со станции Академик Вернадский во время полевых работ неожиданно встретили королевского пингвина - вид, который не проживает в этом районе Антарктики.