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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Украинские полярники сняли, как пингвин воровал камни из чужого гнезда (видео)

Субантарктический пингвин решил «потренироваться» в гнездовании, воруя камешки у соседа.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Пингвин у станции «Академик Вернадский» стащил камешки из чужого гнезда

Пингвин у станции «Академик Вернадский» стащил камешки из чужого гнезда / © Facebook / Национальный антарктический научный центр

Украинские полярники из Национального антарктического центра снова сняли на видео, как пингвин воровал камешки из чужого гнезда, пока не появился его владелец.

Видео, которое сняла биолог 30-й Украинской антарктической экспедиции Зоя Швыдка, опубликовано на Facebook-странице НАЦ.

На опубликованном ролике видно не только то, как пингвин крадет камни из чужого гнезда и возвращение хозяина, но и краткий «диалог» между птицами.

Отмечается, что субантарктические пингвины, проживающие у станции «Академик Вернадский», активно строят гнезда, когда наступает антарктическая весна (это когда в Украине осень). Тогда пингвины прибывают на остров, готовятся к кладке яиц и выведению малышей и, конечно, воруют друг у друга камни.

Специалисты объяснили, почему тогда этот пингвин обустраивал гнездо сейчас — когда брачный сезон уже закончен и к Антарктике приближается зима.

«Видимо, решил потренироваться перед следующим сезоном гнездования, чтобы построить лучшую „колыбель“ для будущих ребятишек. Или хотел прокачать скилы из самого быстрого „заимствования“ камней», — говорится в сообщении НАЦ.

Украинские ученые отмечают, что гнездовое поведение характерно для птиц не только в период размножения. Так что ничего удивительного в таком осеннем строительстве нет.

Напомним, в январе возле станции «Академик Вернадский» родилось около тысячи птенцов пингвинов.

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