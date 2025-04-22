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Украинские полярники сняли, как пингвин воровал камни из чужого гнезда (видео)
Субантарктический пингвин решил «потренироваться» в гнездовании, воруя камешки у соседа.
Украинские полярники из Национального антарктического центра снова сняли на видео, как пингвин воровал камешки из чужого гнезда, пока не появился его владелец.
Видео, которое сняла биолог 30-й Украинской антарктической экспедиции Зоя Швыдка, опубликовано на Facebook-странице НАЦ.
На опубликованном ролике видно не только то, как пингвин крадет камни из чужого гнезда и возвращение хозяина, но и краткий «диалог» между птицами.
Отмечается, что субантарктические пингвины, проживающие у станции «Академик Вернадский», активно строят гнезда, когда наступает антарктическая весна (это когда в Украине осень). Тогда пингвины прибывают на остров, готовятся к кладке яиц и выведению малышей и, конечно, воруют друг у друга камни.
Специалисты объяснили, почему тогда этот пингвин обустраивал гнездо сейчас — когда брачный сезон уже закончен и к Антарктике приближается зима.
«Видимо, решил потренироваться перед следующим сезоном гнездования, чтобы построить лучшую „колыбель“ для будущих ребятишек. Или хотел прокачать скилы из самого быстрого „заимствования“ камней», — говорится в сообщении НАЦ.
Украинские ученые отмечают, что гнездовое поведение характерно для птиц не только в период размножения. Так что ничего удивительного в таком осеннем строительстве нет.
Напомним, в январе возле станции «Академик Вернадский» родилось около тысячи птенцов пингвинов.