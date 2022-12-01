Украинские ученые обнаружили новый ген, отвечающий за половое развитие и бесплодие человека

Ученые украинского Института молекулярной биологии и генетики обнаружили новый ген, отвечающий за половое развитие человека и бесплодие.

Об этом сообщает пресс-служба Института.

По словам исследователей, это открытие поможет:

разобраться в генетических механизмах сложных половых расстройств,

делать прогнозы для диагностики таких болезней,

разрабатывать лечение мужского и женского бесплодия.

Нарушения этого гена в определенном участке влекут за собой сбой полового развития и, как следствие, – целый ряд осложнений здоровья, в частности бесплодия. Этот ген также задействован в сложной системе, что приводит к онкологическим заболеваниям половых органов.

Команда украинских ученых работала над этой темой вместе с коллегами из Испании и Швейцарии.

"Эта работа интересна тем, что генетики использовали живые модели, на которых можно провести эксперименты и исследовать тонкие молекулярные механизмы нарушений, которые наблюдаются у человека. Лабораторным объектом стала мушка-дрозофила, у которой последовательность гена DCL3 (STARD8) очень похожа на соответствующие последовательностей у других живых организмов (насекомых, позвоночных, млекопитающих и, главное, – человека), – говорится в сообщении.

Отмечается, что работа украинских исследователей пригодится для специалистов по биологии развития и генетики человека.

Ранее сообщалось, что ученые возродили древние "вирусы-зомби", столетиями замороженные под льдом озер Сибири.

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