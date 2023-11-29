Их предки мигрировали из Антарктики в Арктику, а затем снова вернулись обратно.

Украинские зоологи Андрей и Сергей Утевские открыли новый вид антарктических пиявок.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

Они установили, что миллионы лет назад его предки мигрировали сначала из Антарктики в Арктику, а затем вернулись обратно в Антарктику.

Эту работу они проделали в сотрудничестве с иностранными коллегами Александром Белецким и Иоанной Цихоцкой из Польши, Марио Санторо из Италии и Петером Тронтелем из Словении.

Вместе ученые исследовали распространение паразитов рыб – пиявок-писциколид. Выявив новый вид, зоологи тщательно изучили его внешнее и внутреннее строение, а также ядерные и митохондриальные гены.

Украинские ученые открыли новый вид пиявок / Фото: facebook.com/AntarcticCenter

"Выяснилось, что новая пиявка принадлежит к группе, которую называют "платибделины". Они распространены в Арктике и смежных водах Атлантики и Тихого океана. Это то же, как найти белого медведя в Антарктике!", — отметил Сергей Утевский.

Далее ученые принялись изучать, как же могло возникнуть такое чрезвычайное географическое распространение, ведь большинство животных живут исключительно в Северном или Южном полушарии. Проведя ряд исследований, ученые установили невероятные факты.

"Филогенетический анализ и реконструкция предковых ареалов показали, что рыбьи пиявки возникли в морях вокруг Антарктики, затем они распространились по мировому океану, достигли Арктики и проникли в пресные водоемы Северного полушария. Однако впоследствии предок нашего вида вернулся с севера на родину предков рыбьих пиявок в Антарктике", – объяснили исследователи.

Украинские ученые открыли новый вид пиявок / Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Молекулярные часы показали, что новый вид отделился от своих северных родственников примерно 1,76 миллиона лет назад во время плейстоцена, когда поверхность Земли испытала значительное охлаждение. Именно в эту эпоху он смог пересечь тропики.

"Мы отнесли новый вид к новому роду, который назвали Austroplatybdellina, который переводится с латыни как "южная платибделина", потому что эта антарктическая пиявка принадлежит к преимущественно северной группе платибделлин. Эволюционная история нового вида напомнила нам притчу о блудном сыне, который оставил отца и бродил в далеких странах так же, как и пиявки-платибделины в северных морях, впоследствии одна из них вернулась на южную прародину. Austroplatybdellina prodiga", – рассказал Сергей Утевский.

Украинские ученые открыли новый вид пиявок / Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Братья Утевские – известные исследователи полярных регионов из Харькова (Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина). Они много лет изучают пиявок разных регионов: Сергей – арктических, а Андрей – антарктических (был зимовником 8-й УАЭ и участником многочисленных сезонных экспедиций на станцию "Академик Вернадский"). В настоящее время на их счету открытие 19 новых для науки видов животных.

Напомним, NASA бесплатно отправит имена всех желающих на орбиту Юпитера. Имена будут напечатаны на микрочипе.

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