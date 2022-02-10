Украинские ученые разработали новые ПЦР-тесты, которые могут одновременно определять коронавирус и грипп

Украинские ученые разработали новые ПЦР-тесты, которые могут одновременно определять коронавирус и грипп

Новые тест-системы позволят не только определять вирусы в организме, но и прогнозировать течение заболевания у инфицированного пациента.

Ученые Институт молекулярной биологии и генетики в Украине разработали пять различных тест-систем для одновременного обнаружения коронавируса, гриппа и других опасных респираторных вирусов.

Об этом пишет прессслужба ИМБГ.

Сообщается, что эти тест-системы позволят не только выявить вирусы в организме, но и прогнозировать болезнь у инфицированного пациента. В частности, речь идет и о коронавирусной болезни.

В институте объясняют, что ученые наладили технологии разработки тест-систем на основе ПЦР и кПЦР с разными типами детекции и подчеркивают, что эти системы можно будет легко использовать даже в районных больницах.

Исследователи отмечают, что полученные результаты экспериментов позволяют разрабатывать любые комбинированные тест-системы для определения опасных патогенов человека и животных: и требующие очень дорогих приборов, в частности ПЦР в реальном времени, и те, для применения которых достаточно обычных термоциклеров, которые можно купить и использовать в любой больнице страны.

"Эти подходы позволяют сохранить высокую чувствительность, которую дают ПЦР реакции, и значительно удешевить проведение диагностики", — подчеркивают в институте.

Напомним, в Украину доставили новую партию приобретенного за средства госбюджета препарата "Ремдесивир", назначаемого для лечения пациентов с COVID-19. Партия в количестве 43 711 флаконов "Ремдесивира" (100 мг) в ближайшее время будет распределена между медицинскими учреждениями, в соответствии с потребностями каждого региона.

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