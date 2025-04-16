Украинских полярников в Антарктике посетила "гостья" из Африки (фото)

Египетская цапля на станции «Академик Вернадский»

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Украинские полярники на станции «Академик Вернадский» в Антарктике сняли на фото неожиданную гостью — египетскую цаплю. Обычно эта птица предпочитает тропики и субтропики, а также некоторые территории умеренных широт.

Об этом сообщил Национальный антарктический научный центр.

«Наших полярников посетила уникальная гостья — египетская цапля! Эти птицы живут на всех континентах, кроме Антарктиды, но иногда случайно залетают в район украинской станции „Академик Вернадский“, — говорится в сообщении.

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Чаплю успела снять на фото биолог 30-й Украинской антарктической экспедиции Зоя Швыдка. Она заметила птицу на улице у станции, когда вместе с коллегами готовилась к морскому выходу на лодках.

«Несколько человек пошли к причалу, и вдруг именно с той стороны вылетело что-то необычное: кажется, я начала фотографировать раньше, чем поняла, что это за животное. Но мысль была как раз о цапле, ведь в Украине много занималась водно-болотными птицами, а у цапель очень характерный силуэт. Уже потом на фото посмотрела, что это действительно она», — рассказала биолог.

Отмечается, что увидеть египетскую цаплю возле “Вернадского” выпадает далеко не каждой экспедиции. Сейчас эти птицы живут на обоих полушариях, предпочитая тропики и субтропики, а также некоторые территории умеренных широт. Хотя египетская цапля походит из Африки, и к началу ХХ в. ее природным ареалом был Старый мир, около 100 лет назад птица совершила рывок в Западное полушарие и Австралию, и теперь не обитает только в Антарктике.

Египетская цапля на станции «Академик Вернадский»

К слову, ранее украинские ученые из Национального антарктического научного центра впервые опубликовали уникальную запись звуков, которые издают косатки.