Украиноязычную трансляцию финала PGL Major Copenhagen, который выиграл NAVI, на пике смотрели рекордные 137 000 зрителей

Киберспортивная компания Maincast установила рекорд по количеству одновременных зрителей украиноязычного стрима, а украинский язык стал вторым по популярности среди официальных трансляций турнира.

Пик зрителей на украиноязычной трансляции финала PGL Major Copenhagen составил 137 тысяч зрителей на YouTube и Twitch, сообщает ESCharts. Это произошло во время гранд-финала первого Мейджора турнира по CS2, который выиграла украинская организация NAVI.

В ходе трансляции компания Maincast проводила сбор для бригады НГУ «Азов», за время трансляции удалось собрать 5,8 млн грн. Владелец NAVI, Максим Криппа, удвоил сумму.

Предыдущий лучший результат составил чуть более 60 тысяч зрителей на пике — это было во время украинского дерби между Natus Vincere и Monte на BLAST.tv Paris Major 2023. Оба зрительских рекорда были установлены на каналах украинской студии Maincast.