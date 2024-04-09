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Украиноязычную трансляцию финала PGL Major Copenhagen, который выиграл NAVI, на пике смотрели рекордные 137 000 зрителей Новости компаний

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Украиноязычную трансляцию финала PGL Major Copenhagen, который выиграл NAVI, на пике смотрели рекордные 137 000 зрителей

Киберспортивная компания Maincast установила рекорд по количеству одновременных зрителей украиноязычного стрима, а украинский язык стал вторым по популярности среди официальных трансляций турнира.

Пик зрителей на украиноязычной трансляции финала PGL Major Copenhagen составил 137 тысяч зрителей на YouTube и Twitch, сообщает ESCharts. Это произошло во время гранд-финала первого Мейджора турнира по CS2, который выиграла украинская организация NAVI.

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В ходе трансляции компания Maincast проводила сбор для бригады НГУ «Азов», за время трансляции удалось собрать 5,8 млн грн. Владелец NAVI, Максим Криппа, удвоил сумму.

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Предыдущий лучший результат составил чуть более 60 тысяч зрителей на пике — это было во время украинского дерби между Natus Vincere и Monte на BLAST.tv Paris Major 2023. Оба зрительских рекорда были установлены на каналах украинской студии Maincast.

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