Украинцев ожидает сильная магнитная буря: сколько будет продолжаться и как себя уберечь

Землю накрыла магнитная буря / © Pixabay

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В атмосфере наблюдается повышение скорости солнечного ветра, способствующее усилению геомагнитной активности.

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, мощная геомагнитная буря начнет активно влиять на Землю с 6 апреля.

Исследования показывают, что сильные геомагнитные бури могут влиять на самочувствие, вызывая головные боли, головокружение, изменения артериального давления, бессонницу и обострение хронических болезней.

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Как уменьшить влияние магнитных бурь

Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки

Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду

Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя

Справка:

Геомагнитная активность связана с мощностью солнечных вспышек. Их провоцируют несколько активных регионов, которые появились на Луне и создают корональные выбросы. Речь идет о заряженных частицах, двигающихся в направлении Земли. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, они влекут за собой временные возмущения магнитного поля. Именно это и есть магнитные бури.

Это явление способно вызвать разные состояния у метеозависимых людей. Магнитные бури способны влиять на обострение хронических болезней, например сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и вегето-сосудистой дистонии.

Ранее стало известно, какие дни в апреле будут опасны. Больше об этом читайте в новости.