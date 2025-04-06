- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 1846
- Время на прочтение
- 1 мин
Украинцев ожидает сильная магнитная буря: сколько будет продолжаться и как себя уберечь
Метеозависимым людям следует обратить внимание на самочувствие.
В атмосфере наблюдается повышение скорости солнечного ветра, способствующее усилению геомагнитной активности.
По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, мощная геомагнитная буря начнет активно влиять на Землю с 6 апреля.
Исследования показывают, что сильные геомагнитные бури могут влиять на самочувствие, вызывая головные боли, головокружение, изменения артериального давления, бессонницу и обострение хронических болезней.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон. Спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс. Пить в течение дня чистую воду
Просмотреть ежедневный рацион. Предпочитать легкие блюда и отказаться от алкоголя
Справка:
Геомагнитная активность связана с мощностью солнечных вспышек. Их провоцируют несколько активных регионов, которые появились на Луне и создают корональные выбросы. Речь идет о заряженных частицах, двигающихся в направлении Земли. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, они влекут за собой временные возмущения магнитного поля. Именно это и есть магнитные бури.
Это явление способно вызвать разные состояния у метеозависимых людей. Магнитные бури способны влиять на обострение хронических болезней, например сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и вегето-сосудистой дистонии.
Ранее стало известно, какие дни в апреле будут опасны. Больше об этом читайте в новости.