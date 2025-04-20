Украинцев ожидает сильная магнитная буря: сколько будет продолжаться и как себя уберечь

Землю накроет магнитная буря / © Associated Press

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Украину накрыла 6-балльная магнитная буря. Она может отрицательно сказаться на самочувствии человека.

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 5 вспышек класса С и М.

Пик предыдущей магнитной бури был зафиксирован 15 апреля. Тогда ее мощность достигла практически самой высокой отметки — почти 9 баллов. В последующие два дня буря была 7-балльной, после чего постепенно становилась все слабее.

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21 апреля страну атакует новая почти 7-балльная магнитная буря.

Как уменьшить влияние магнитных бурь:

Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки

Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду

Посмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя

Справка:

Геомагнитная активность связана с мощностью солнечных вспышек. Их провоцируют несколько активных регионов, которые появились на Луне и создают корональные выбросы. Речь идет о заряженных частицах, двигающихся в направлении Земли. Когда эти частицы достигают магнитосферы Земли, они влекут за собой временные возмущения магнитного поля. Именно это и есть магнитные бури. Это явление способно вызвать разные состояния у метеозависимых людей. Магнитные бури способны влиять на обострение хронических болезней, например сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и вегето-сосудистой дистонии.

Ранее стало известно, какие дни в апреле будут опасными. Больше об этом читайте в новости.