Украинцев призвали очистить смартфоны от опасных данных: что нужно удалить в первую очередь

Эксперты по кибербезопасности советуют очищать телефон от фото документов, скриншотов банковских сообщений и конфиденциальных SMS, чтобы не стать жертвой мошенников.

Как защитить телефон от мошенников / © www.freepik.com/free-photo

Эксперты по кибербезопасности предостерегают: смартфон может стать источником серьезных проблем, если в нем хранится конфиденциальная информация. В случае потери устройства или излома мошенники могут получить доступ к персональным данным, похитить деньги или даже оформить кредиты на чужое имя.

Об этом говорится в напоминании radiotrek.

Специалисты советуют регулярно проверять содержимое телефона и избавляться от информации, которая может представлять риск.

Какие сообщения представляют угрозу

В первую очередь следует удалять SMS и сообщения в мессенджерах, содержащих:

  • полное имя, адрес проживания, серию и номер паспорта, ИНН;

  • реквизиты банковских карт;

  • PIN-коды, CVV/CVC-коды;

  • ответы на контрольные вопросы;

  • одноразовые пароли от банков, платежных систем или сервисов.

Какие фото лучше не хранить

Повышенный риск несут изображения с документами и финансовой информацией, в частности:

  • фото паспорта, ID-карты, водительского удостоверения;

  • скриншоты переписки с банками или службами поддержки;

  • снимки с кодами подтверждения, квитанциями или чеками.

Заметки и черновики

Эксперты советуют не хранить пароли и личные данные в заметках, черновиках электронной почты или сообщениях «для себя». Такие записи нужно периодически просматривать и очищать.

Не забывайте о корзине и облаке

После удаления файлов важно очистить корзину, а также проверить резервные копии в Google Drive или iCloud, чтобы там не оставались копии конфиденциальных данных.

Специалисты отмечают, что регулярная цифровая «гигиена» значительно уменьшает риск стать жертвой мошенников.

Напомним о  5 настроек, сохраняющих заряд батареи смартфона. В частности, ограничение фоновых приложений — лишь некоторые настройки Android, которые помогут сэкономить заряд батареи.

Также напомним о правилах, которые помогут существенно продлить автономную работу смартфона без ущерба для ежедневного использования.

