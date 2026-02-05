- Дата публикации
Украинцев призвали очистить смартфоны от опасных данных: что нужно удалить в первую очередь
Эксперты по кибербезопасности советуют очищать телефон от фото документов, скриншотов банковских сообщений и конфиденциальных SMS, чтобы не стать жертвой мошенников.
Эксперты по кибербезопасности предостерегают: смартфон может стать источником серьезных проблем, если в нем хранится конфиденциальная информация. В случае потери устройства или излома мошенники могут получить доступ к персональным данным, похитить деньги или даже оформить кредиты на чужое имя.
Об этом говорится в напоминании radiotrek.
Специалисты советуют регулярно проверять содержимое телефона и избавляться от информации, которая может представлять риск.
Какие сообщения представляют угрозу
В первую очередь следует удалять SMS и сообщения в мессенджерах, содержащих:
полное имя, адрес проживания, серию и номер паспорта, ИНН;
реквизиты банковских карт;
PIN-коды, CVV/CVC-коды;
ответы на контрольные вопросы;
одноразовые пароли от банков, платежных систем или сервисов.
Какие фото лучше не хранить
Повышенный риск несут изображения с документами и финансовой информацией, в частности:
фото паспорта, ID-карты, водительского удостоверения;
скриншоты переписки с банками или службами поддержки;
снимки с кодами подтверждения, квитанциями или чеками.
Заметки и черновики
Эксперты советуют не хранить пароли и личные данные в заметках, черновиках электронной почты или сообщениях «для себя». Такие записи нужно периодически просматривать и очищать.
Не забывайте о корзине и облаке
После удаления файлов важно очистить корзину, а также проверить резервные копии в Google Drive или iCloud, чтобы там не оставались копии конфиденциальных данных.
Специалисты отмечают, что регулярная цифровая «гигиена» значительно уменьшает риск стать жертвой мошенников.
