Украинцы смогут увидеть редкую межзвездную комету 3I/ATLAS: когда и где наблюдать
Virtual Telescope покажет редкое зрелище, как комета 3I/ATLAS улетает в созвездие Девы.
Проект Virtual Telescope организовал прямую онлайн-трансляцию, чтобы продемонстрировать уникальный момент: межзвездная комета 3I/ATLAS удаляется от Солнца и навсегда направляется обратно в межзвездное пространство. Это только третий подтвержденный объект, прибывший к нам из пределов Солнечной системы.
Об этом сообщается на сайте Virtual Telescope.
Прямая трансляция: дата и время
Когда? Онлайн-трансляция намечена на 19 ноября.
Время для Украины? Начало в 06:15 утра.
Где посмотреть? На YouTube-канале проекта Virtual Telescope.
Из-за погодных условий трансляция уже несколько раз переносилась (с 17 и 18 на 19 ноября), поэтому организаторы советуют следить за обновлениями на их канале. Изображения для прямого эфира поступают из комплекса роботизированных телескопов, расположенных в итальянском Манчано.
Уникальность кометы 3I/ATLAS
Комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля этого года. Анализ ее траектории быстро подтвердил, что она межзвездный объект, что делает ее третьим таким зарегистрированным «гостем» в нашей системе.
Объект прошел перигелий (ближайшую к Солнцу точку) 30 октября. Лишь недавно комета снова стала видимой для наблюдений, выйдя из-за нашей звезды. Основатель проекта Джанлука Маси уже зафиксировал комету 11 ноября: на снимке четко видна ее яркая центральная кома (газопылевое облако) и ионный хвост, который вытягивается под действием солнечного ветра.
Как увидеть комету самостоятельно
В ноябре комету 3I/ATLAS можно найти перед рассветом над восточным горизонтом. Она путешествует сквозь звезды созвездия Девы. Поскольку звездная величина кометы составляет +10.9, невооруженным глазом ее не видно. Однако владельцы небольших любительских телескопов смогут разглядеть яркую ком как размытое светлое пятно на фоне далеких звезд.
Напомним, ученые из обсерватории Gemini South в Чили получили самые четкие изображения летящего Солнечной системой таинственного межзвездного объекта. Этот космический гость называется 3I/ATLAS и сейчас несется к Солнцу со скоростью 221 000 км/ч.