Украину накрыла мощная магнитная буря: назван самый опасный день

Магнитная буря 16-19 июля считается самой продолжительной в июле.

Украину накрыла 4-дневная магнитная буря. Началась она с воскресенья, 16 июля, и продлится до среды, 19 июля.

Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

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Согласно информации, самый большой пик магнитных колебаний придется на 18 июля. В этот день активность колебаний достигнет своего пика. В общей сложности эта геомагнитная буря будет средней интенсивности (2-3 балла).

Заметим, что буря 16-19 июля считается самой продолжительной в июле.

Добавим, что магнитная буря – природное периодическое явление, возникающее вследствие возмущения магнитного поля Земли. Воздействие на магнитосферу нашей планеты оказывает Солнце. Метеочувствительных людей могут накрыть апатия, тревога, раздражительность и неопределенность в принятии решений. Специалисты рекомендуют отказаться от физических нагрузок, выделить время отдыха, принимать теплые травяные ванны, пить больше воды.

Напомним, марсоход NASA Perseverance обнаружил органические вещества, которые могут помочь определить, существовала ли на самом деле когда-нибудь жизнь на Марсе.

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