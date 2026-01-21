Улов, который шокировал науку: как случайная находка перевернула представления ученых

Таксидермическая латимерия Кортни-Латимера на выставке. Фото: Туризм Южной Африки из Южной Африки — Музей Восточного Лондона, Восточный Лондон, Восточный Кейп, Южная Африка/CC BY 2.0

В 1938 году куратор Музея Восточного Лондона в ЮАР Марджори Кортни-Латимер случайно совершила открытие, которое впоследствии назовут одним из важнейших в ХХ веке. При осмотре необычного улова, о котором ей сообщил капитан рыболовного судна, она увидела рыбу, которая не напоминала ни один известный вид.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Кортни-Латимер удалось узнать в необычной рыбе из рыболовного улова вид, который считали исчезнувшим более 66 миллионов лет.

Работая в Музее Восточного Лондона, куратор музея годами просила рыбаков сообщать о любых странных находках. 22 декабря 1938 года такой звонок поступил от капитана судна «Нерине». Она сразу отправилась в порт и увидела рыбу, внешность которой не совпадала ни с одним известным ей видом.

По ее словам, рыба имела бледно-сиреневую окраску, покрывалась твердой чешуей и имела четыре плавника, похожие на конечности, и необычный хвост. Образец был длиной почти полтора метра, что даже насторожило таксиста, который вез ее в музей. Несмотря на это, руководство учреждения сначала не признало находку важной.

Поскольку сохранить тушу было сложно, а морги отказались ее охлаждать, куратор решила прибегнуть к таксидермии. Только после этого она смогла получить ответ от известного ихтиолога Джеймса Леонарда Браерли Смита. Увидев рыбу 16 февраля 1939 года, он понял, что перед ним — настоящий целакант, представитель группы, которая исчезла из летописи ископаемых еще со времен динозавров.

Обнаруженный вид назвали Latimeria chalumnae — в честь Кортни-Латимер и реки Чалумна. Через 14 лет нашли второго представителя, а сейчас известны два живых вида целакантов: африканский и индонезийский. По оценкам Международного союза охраны природы, эти рыбы находятся под критической угрозой исчезновения.

Ученые отмечают: именно знания и настойчивость Кортни-Латимер позволили сохранить образец и переписать часть истории эволюции. Несмотря на почти столетие исследований, многие аспекты жизни современных латимерий до сих пор остаются загадкой — эти «живые окаменелости» оказались гораздо более современными и сложными, чем когда-то считали.

