Умеет уменьшать мозг: ученые обнаружили уникальную особенность бурозубки

Исследование поведения бурозубки (Sorex araneus) выявило невероятную стратегию выживания в холодное время года. Вместо того чтобы накапливать запасы на зиму, этот крохотный зверь уменьшает свои органы, включая мозг.

Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Обычная бурозубка (Sorex araneus) — маленькое млекопитающее, живущее всего один год, и для его выживания важны нестандартные стратегии. Эти животные, весом всего 5–12 граммов, уменьшают свои органы, потребляющие энергию, что позволяет им выживать во время голодания, когда температура падает. Это явление, известное как "феномен Денеля", предполагает потерю до 18% веса, в том числе четверти мозга, без долгосрочных последствий, поскольку бурозубка восстанавливает потерянный мозг весной.

Исследователи выяснили, что ключевую роль в этом процессе играют гены, в частности, BCL2L1, ответственные за регуляцию клеточного метаболизма и гибель клеток. В частности, гипоталамус бурозубки адаптируется к сезонным изменениям, что позволяет организму быстро реагировать на изменения в окружающей среде.

"Мы нашли набор генов, изменяющихся в течение сезона, вовлеченных в регуляцию энергетического гомеостаза, а также генов, регулирующих гибель клеток, которые, по нашему мнению, могут быть связаны с уменьшением размера мозга", — отметили ученые.

Международная команда исследователей из США, Германии и Дании обнаружила не только ключевые гены, ответственные за этот процесс, но и их связь с человеческими болезнями, в частности, болезнью Альцгеймера.

Напомним, ученые раскрыли таинственную причину массовой гибели слонов в 2020 году.

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