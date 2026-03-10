Уменьшит ли холодная зима количество клещей и комаров: что говорят ученые

Клещи / © Pixabay

После морозной зимы многие надеются, что клещей и комаров станет меньше. Ученые объясняют: все зависит не только от минусовых температур, но и от снега и влажности. Некоторые популяции могут пострадать, но массового исчезновения не прогнозируют.

Об этом сообщило издание Popular Science.

По словам биолога Университета Акадии Лауры Фергюсон, клещи хорошо переносят холод. Они зимуют у поверхности почвы, где их метаболизм замедляется, а потребность в пище минимальна. Снег и слой опавших листьев создают дополнительную изоляцию от морозного воздуха.

Впрочем, длительная и суровая зима без достаточного снежного покрова может повлечь потери. Часть особей может погибнуть из-за истощения энергетических запасов или повреждения от замерзания. В то же время специалисты не ожидают существенного сокращения популяции: с наступлением стабильного тепла большинство клещей активизируются.

В мире насчитывается более 3700 видов комаров, и многие из них также способны пережить холодный период. Энтомолог Корнельского университета Брайан Ловетт объясняет: главный враг комаров — не мороз, а сухость. Без доступа к воде им сложно выжить.

Зиму обычно переживают либо взрослые особи, либо личинки. Особенно устойчивы самки, которые уже спарились и могут отложить яйца как только условия станут благоприятными. Опасными для них являются резкие температурные колебания: это может «сбить» биологический ритм и заставить насекомых активизироваться рано.

Если зима была снежной и влажной, весной это, наоборот, может создать благоприятные условия для увеличения количества комаров.

Специалисты отмечают: хотя клещи и комары могут переносить болезни, большинство видов не представляют угрозы для человека и играют роль в экосистемах, в частности в опылении.

Чтобы уменьшить риски, советуют носить светлую одежду с длинными рукавами, использовать сертифицированные репелленты и проверять тело после пребывания на природе. Также важно устранять стоячую воду во дворе — именно она является идеальной средой для размножения комаров.

