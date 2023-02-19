Умерла в камере: археологи обнаружили тело женщины в позе эмбриона

В Англии 500 лет спустя в подземелье полуразрушенной церкви нашли останки, которые, как полагают, принадлежат игумени, погребенной необычным способом. Хотя у экспертов нет полной уверенности, что это тело принадлежит именно леди Герман, датировка останков тесно связана с историческими записями.

Об этом пишет Science Alert.

Жизнь, проведенная в четырех стенах в одиночной камере, может показаться ограничительной с современной точки зрения, но многие женщины-мирянки в прошлые века добровольно соглашались на жизнь в изоляции во избежание социальной и финансовой зависимости.

Судя по скелетным останкам, последние годы жизни госпожи Герман были отмечены трагической болезнью.

У женщины, похоже, былb септический артрит или инфекции суставов, а также запущенная форма венерического сифилиса.

Одной из интереснейших частей открытия было то, как нашли тело леди Герман. Ее погребение у алтаря церкви свидетельствует о том, что она была женщиной высокого статуса, но положение ее тела непривычно для того времени.

Ее скелет был свернут в позе эмбриона, колени прижаты к груди, а руки охвачены вокруг туловища. По всей вероятности, так женщина просто умерла в своей камере.

Кроме того, эмбриональная поза могла быть связана с артритом женщины или тесным захоронением, в котором ее обнаружили. Несмотря на то, что он не был похоронен в гробу, 75% скелета леди Герман остались невредимыми при повторном открытии.

Ранее ученые обнаружили две 3000-летние мумии в позе эмбриона на Внешних Гебридских островах Шотландии.

А в Египте нашли мумию мальчика с 49 амулетами, украшенными разными изображениями. Все детали были сделаны из золота. Отмечается, что ребенок умер около 2300 лет назад. Из-за огромного количества украшений мумию прозвали "золотым мальчиком".

В Египте археологи нашли 20 неограбленных саркофагов с мумиями

Читайте также: