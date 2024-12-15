Умеров провел встречу относительно сотрудничества с США в сфере усиления кибербезопасности

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с представителями Соединенных Штатов по сотрудничеству в сфере кибербезопасности.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины.

В сообщении указывается, что состоялась встреча с делегацией США во главе с послом по особым поручениям Государственного департамента Натаниэлем Фиком. К обсуждению также присоединились директор Департамента военных инноваций США Даг Бек и Посол США в Украине Бриджит Бринк.

Ключевым акцентом встречи стала кибербезопасность, где Украина стремится максимально перенять опыт США в противодействии цифровым угрозам.

"У нас есть успешный пример сотрудничества с американскими экспертами из команды Hunt Forward, благодаря которой совместно проявляем уязвимости наших цифровых систем и усиливаем защиту. В то же время наше государство уже демонстрирует, что способно не только учиться, но и делиться собственными передовыми наработками", — говорится в сообщении.

Вместе с командой представили американской делегации цифровые решения Министерства обороны:

"Армия+" и "Резерв+" – современные приложения, которые делают услуги для граждан прозрачными и удобными.

DELTA – единственная экосистема для военных нужд Сил обороны, значительно повышающая эффективность работы.

Создание Центра реагирования на киберинциденты, который станет важным элементом противодействия противнику на цифровом поле боя.

Кроме того, стороны договорились о дальнейшем углублении сотрудничества между Украиной и США в сфере кибербезопасности. Среди приоритетов — увеличение инвестиций в наши инновации, усиление цифровой инфраструктуры, неуязвимой к атакам агрессора и внедрение новейших технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине ряд провайдеров подвергся хакерской атаке.

Кроме того, мы ранее информировали, что специалисты ГУР совершили успешную кибератаку против подсанкционного Газпромбанка.

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