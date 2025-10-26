Умершая миллиарды лет назад звезда поглощает планетную систему

Для астрономов было неожиданностью то, что они обнаружили белый карлик в возрасте 3 млрд лет / © Associated Press

Реклама

Исследователи обнаружили редкую древнюю планетную систему, которую до сих пор поглощает находящийся в ее центре белый карлик.

Об этом пишет Phys.org.

Эта система содержит самый старый и самый богатый на металлы диск из когда-либо наблюдавшихся вокруг богатого водородом белого карлика, и поднимает вопрос о долгосрочной стабильности планетных систем после гибели звезды.

Реклама

Белый карлик LSPM J0207+3331 расположен в 145 световых годах от Земли. Спектроскопические данные обсерватории Кека на Гавайях показали, что его атмосфера загрязнена 13 химическими элементами. Это указывает на то, что гравитация звезды разорвала космическое тело диаметром не менее 200 км.

По словам ученых, следы в атмосфере LSPM J0207+3331 указывают на то, что за последние несколько миллионов лет планета по спирали притягивалась к звезде.

«Что-то явно нарушило эту систему спустя долгое время после смерти звезды. Даже через миллиарды лет там все еще сохраняется запас материала, способного запачкать белый карлик», — сказал соавтор исследования Джон Дебес из Института космических телескопов в Балтиморе.

Ранее ученые сообщили, что Земля не всегда была голубой. Фиолетовые микробы сменили нашу планету.