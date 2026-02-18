"Умное белье" для отслеживания пукания: ученые ищут добровольцев

Газы / © Credits

Исследователи из Университета Мэриленда разработали инновационное «умное белье», которое отслеживает и измеряет метеоризм владельца. Теперь они ищут добровольцев, готовых носить устройство научного исследования.

Об этом пишет New York Post.

По словам Брантли Холла, доцента кафедры клеточной биологии и молекулярной генетики, устройство крепится к белью и оснащено электрохимическими датчиками, фиксирующими выделение газов, особенно водорода.

"Представьте себе прибор для непрерывного мониторинга уровня глюкозы, но для кишечных газов", - пояснил Холл.

Сантьяго Ботасини, ассистент-исследователь, провел исследование, показавшее:

здоровые взрослые выделяют газы в среднем 32 раза в день

индивидуальные показатели колеблются от 4 до 59 раз

Ранее врачи считали среднее значение около 14 раз в день, но точность была ограничена из-за трудностей самостоятельной отчетности.

Команда ученых создает Атлас человеческих газов, который позволит установить объективные базовые показатели нормального метеоризма и учить влияние диеты, пробиотиков и пребиотиков на активность микробиома.

Брантли Холл подчеркнул: «Мы хорошо знаем, какие микробы живут в кишечнике, но мало понимаем, что они действительно делают в любой момент».

Исследователи ищут добровольцев в трех категориях:

«Дзэн-травники» — едят много клетчатки, но редко выделяют газы

«Гиперпродуценты водорода» — люди с частыми газовыми выделениями

«Нормальные люди» — не попадающие в предыдущие категории

Ученые надеются, что результаты помогут лучше понимать нормальные процессы ферментации в кишечнике и состояние микробиомы.

