"Умное белье" для отслеживания пукания: ученые ищут добровольцев
Устройство позволяет создать Атлас человеческих газов и ищет добровольцев для участия в исследовании.
Исследователи из Университета Мэриленда разработали инновационное «умное белье», которое отслеживает и измеряет метеоризм владельца. Теперь они ищут добровольцев, готовых носить устройство научного исследования.
Об этом пишет New York Post.
По словам Брантли Холла, доцента кафедры клеточной биологии и молекулярной генетики, устройство крепится к белью и оснащено электрохимическими датчиками, фиксирующими выделение газов, особенно водорода.
"Представьте себе прибор для непрерывного мониторинга уровня глюкозы, но для кишечных газов", - пояснил Холл.
Сантьяго Ботасини, ассистент-исследователь, провел исследование, показавшее:
здоровые взрослые выделяют газы в среднем 32 раза в день
индивидуальные показатели колеблются от 4 до 59 раз
Ранее врачи считали среднее значение около 14 раз в день, но точность была ограничена из-за трудностей самостоятельной отчетности.
Команда ученых создает Атлас человеческих газов, который позволит установить объективные базовые показатели нормального метеоризма и учить влияние диеты, пробиотиков и пребиотиков на активность микробиома.
Брантли Холл подчеркнул: «Мы хорошо знаем, какие микробы живут в кишечнике, но мало понимаем, что они действительно делают в любой момент».
Исследователи ищут добровольцев в трех категориях:
«Дзэн-травники» — едят много клетчатки, но редко выделяют газы
«Гиперпродуценты водорода» — люди с частыми газовыми выделениями
«Нормальные люди» — не попадающие в предыдущие категории
Ученые надеются, что результаты помогут лучше понимать нормальные процессы ферментации в кишечнике и состояние микробиомы.
