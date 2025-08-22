Умрут все: футурологи назвали время, когда придет конец света

Конец света не за горами / © Pixabay

Новое исследование футурологов, похоже, дало ответ на давний вопрос, который волновал ученых. Они рассказали, каким именно будет конец Вселенной и когда это произойдет.

Об этом пишет DayliMail.

По данным футуролога из Оксфордского университета Тоби Орда, в течение 75 лет все погибнут в результате катастрофического и полного краха цивилизации.

Его коллега Ник Бостром настроен еще более пессимистично. Он оценивает вероятность вымирания человечества до следующего столетия как один к четырем.

А писатель, лауреат Пулитцеровской премии Джаред Даймонд прогнозирует, что шансы нашего вида на выживание после 2050 года — всего через 25 лет — не лучше, чем парные, или 50/50.

Исследователи указывают на многочисленные экзистенциальные угрозы, с которыми сталкивается человечество: не только ядерное оружие, но и безудержные изменения климата, искусственно созданные вирусы и даже искусственный интеллект, способный производить собственное супероружие.

Тем временем ученые разработали модель, которая предусмотрела, что концом нашей Вселенной станет «Большое сжатие», которое произойдет примерно через 33,3 млрд лет. В настоящее время возраст Вселенной составляет 13,8 млрд лет, что оставляет ей еще 20 млрд лет до конца.

Напомним, «живой Нострадамус» Атос Саломе из Бразилии считает, что наша планета становится все более страшной и дестабилизирующей, а миру, к которому мы привыкли, скоро придет конец. Саломе прогнозирует в мире «войну без танков и ракет».