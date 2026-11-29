В 2027 году может измениться климат / © Associated Press

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Физик Джозеф Титтель считает, что мир столкнется с «масштабными землетрясениями и наводнениями, которых мы никогда не видели». Он обнародовал предупреждение на 2027 год, заявив, что изменение климата приведет к «экстремальному количеству жертв». Также он сделал прогноз о третьей мировой войне.

Об этом пишет UNILAD.

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Ранее Джозеф Титтель уже предусматривал кибератаки, подобные тем, которые в последние недели вызвали масштабные сбои в работе сервисов по всему миру.

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Теперь он сделал ряд жутких прогнозов на следующий год. В частности, тревожное предвидение о том, что глобальное потепление «унесет больше жизней, чем когда-либо».

По его словам, природные катаклизмы в 2027 году будут колоссальными. Такие регионы, как Ближний Восток, Пакистан, Индия и Непал, столкнутся с мощными землетрясениями и наводнениями, которых «мы еще никогда не видели».

«Пустыни превратятся в бурные реки, что приведет к значительным человеческим жертвам. В 2027 году именно климат унесет больше жизней, чем когда-либо раньше», — заявил он.

Физик продолжил: «Из-за землетрясений, экстремальной жары, которая придет следующим летом, наводнения и т.д. погибнет очень много людей».

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По его мнению, 2026 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений. Поскольку экстремальная жара нанесла огромный ущерб Европе, а внезапные наводнения в Непале повлекли за собой масштабные разрушения и унесли более 1 400 жизней. Еще тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести примерно через три месяца после стихийного бедствия.

Хотя единой глобальной статистики смертности, связанной с изменением климата, нет. В Индексе климатических рисков 2027 (Climate Risk Index 2027) от организации Germanwatch отмечено, что в 2025 году в результате 367 зафиксированных экстремальных погодных явлений погибло около 35 человек.

Титтель предположил, что в 2027 году проблемы будут вызывать не только изменение климата. Он рассказал и о других потрясениях, которые, по его мнению, уже приближаются. На фоне постоянных разговоров об угрозе третьей мировой войны физик призвал людей сделать запас еды не менее недели и всегда иметь под рукой питьевую воду.

«Мы двигаемся к еще большему количеству конфликтов по всему миру. Масштабные кибератаки будут выводить из строя энергосети, а также неизбежно возникнет дефицит продовольствия», – добавил он.

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Детализуя свои прогнозы на 2027 год, физик отметил: «Кибератаки, особенно в Европе, где будут выводить из строя ваши холодильные системы, это просто дико и безумно. Это еще одна причина позаботиться о запасах, и то, что мы видим в этом году в сфере кибератак, только начало».

Он утверждает, что в следующем году ситуация станет в 10 раз красивее.

Напомним, что мощное климатическое явление супер-Эль-Ниньо, приближающееся сейчас к пику своей активности, может стремительно потерять силу уже в 2027 году. По прогнозам ученых, после него последует противоположная фаза климатического цикла Ла-Нинья, которая характеризуется аномальным охлаждением вод Тихого океана.

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