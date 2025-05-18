Уникальная находка археологов: обнаружено монументальное изображение древних божеств Ассирии

Раскопки древней Ниневии

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Команда археологов из Гайдельбергского университета совершила чрезвычайное открытие в древнем ассирийском городе Ниневия, стоящем вблизи современного Мосула на территории Ирака.

Об этом пишет издание Arkeonews.

Во время раскопок в Северном дворце царя Ашшурбанипала исследователи обнаружили значительные части колоссальной рельефной резьбы, изображающей могущественного ассирийского правителя седьмого века до нашей эры вместе с двумя древними божествами и другими важными фигурами.

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Резьба нанесена на 12-тонную известняковую плиту, стоявшую в тронном зале ассирийского царя. Рельеф имеет 5,5 метров в длину и 3 метра в высоту.

Рядом с ассирийским правителем изображен бог Ашур, являвшийся главным божеством Ассирии, и Иштар – богиня-покровительница Ниневии.

Воспроизведенное изображение из барельефа во дворце ассирийского правителя

Доктор Аарон Шмитт, возглавляющий команду археологов, назвал открытие исключительным, поскольку раньше не было обнаружено ни одного изображения главных ассирийских божеств.

Расположение этого рельефа напротив главного входа в тронный зал свидетельствует о его важности в древних церемониях. По предположению доктора Шмитта, резьбу венчал крылатый солнечный диск.

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Фрагменты обнаруженного археологами рельефа с изображением древних божеств

Эта находка не только углубляет понимание ассирийского искусства и религиозных практик, но и усиливает историческое значение Ниневии как центра политической и духовной власти.

В древности Ниневия была украшением Новоассирийской империи благодаря своим массивным храмам, роскошным дворцам и развитой инфраструктуре. Город был разрушен в 612 году до н. е. союзом вавилонских и мидийских войск.

Раскопки в Северном дворце царя Ашшурбанипала

Раскопки Северного дворца начались в XIX веке британскими археологами, но только в 2022 году команда профессора Шмитта возобновила целенаправленное исследование кургана Куюнджик, основной территории дворца.

Напомним, ранее археологи установили, что во времена Средневековья место тайного ужина Иисуса Христа было главным центром паломничества в древнем Иерусалиме.

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