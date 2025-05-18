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Уникальная находка археологов: обнаружено монументальное изображение древних божеств Ассирии
Резьба нанесена на 12-тонную известняковую плиту, стоявшую в тронном зале ассирийского царя.
Команда археологов из Гайдельбергского университета совершила чрезвычайное открытие в древнем ассирийском городе Ниневия, стоящем вблизи современного Мосула на территории Ирака.
Об этом пишет издание Arkeonews.
Во время раскопок в Северном дворце царя Ашшурбанипала исследователи обнаружили значительные части колоссальной рельефной резьбы, изображающей могущественного ассирийского правителя седьмого века до нашей эры вместе с двумя древними божествами и другими важными фигурами.
Резьба нанесена на 12-тонную известняковую плиту, стоявшую в тронном зале ассирийского царя. Рельеф имеет 5,5 метров в длину и 3 метра в высоту.
Рядом с ассирийским правителем изображен бог Ашур, являвшийся главным божеством Ассирии, и Иштар – богиня-покровительница Ниневии.
Доктор Аарон Шмитт, возглавляющий команду археологов, назвал открытие исключительным, поскольку раньше не было обнаружено ни одного изображения главных ассирийских божеств.
Расположение этого рельефа напротив главного входа в тронный зал свидетельствует о его важности в древних церемониях. По предположению доктора Шмитта, резьбу венчал крылатый солнечный диск.
Эта находка не только углубляет понимание ассирийского искусства и религиозных практик, но и усиливает историческое значение Ниневии как центра политической и духовной власти.
В древности Ниневия была украшением Новоассирийской империи благодаря своим массивным храмам, роскошным дворцам и развитой инфраструктуре. Город был разрушен в 612 году до н. е. союзом вавилонских и мидийских войск.
Раскопки Северного дворца начались в XIX веке британскими археологами, но только в 2022 году команда профессора Шмитта возобновила целенаправленное исследование кургана Куюнджик, основной территории дворца.
Напомним, ранее археологи установили, что во времена Средневековья место тайного ужина Иисуса Христа было главным центром паломничества в древнем Иерусалиме.