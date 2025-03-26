Уникальная находка в Австрии: 25-тысячелетние кости мамонтов раскрывают быт древних охотников

Археологи предполагают, что бивни палеолитические люди специально обрабатывали, например, для изготовления наконечников копий или других инструментов.

Во время раскопок близ Вены археологи обнаружили останки не менее пяти шерстяных мамонтов, которым около 25 тысяч лет. Ученые предполагают, что животных убили древние охотники, а их останки использовали для изготовления орудий и других предметов обихода.

Об этом пишет Live Science.

Находку сделали в Лангманнерсдорфе, примерно в 65 км к западу от австрийской столицы. Как сообщают исследователи, кости были сгруппированы в двух отдельных зонах. В первой собраны кости нескольких мамонтов с четкими следами обработки человеческими инструментами, а рядом — каменные орудия. Во второй зоне найдены бивни по меньшей мере трех мамонтов — целые и фрагментированные, сложенные отдельно от остальных скелетов.

Археологи предполагают, что эти бивни палеолитические люди специально обрабатывали, например, для изготовления наконечников копий или других инструментов.

"То, что мы нашли не просто одиночные кости, а целое место интенсивной обработки нескольких животных, превзошло все ожидания", — рассказал Марк Гендель из Австрийского археологического института.

Шерстяные мамонты (Mammuthus primigenius) достигали до 3,5 метра высотой и имели массивные изогнутые бивни. Они населяли Европу, Азию и Северную Америку в период последнего ледникового максимума, завершившегося около 11 700 лет назад. Для палеолитических охотников мамонты являлись источником пищи, костей для орудий и укрытий, а также шкур для защиты от холода.

Большинство мамонтов исчезли примерно 10 000 лет назад, вероятно, из-за изменения климата и охоты человека. Впрочем, на отдельных изолированных островах небольшие популяции дожили примерно до 4 000 лет назад.