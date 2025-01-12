Почти 400 лет тайны: древнее сокровище найдено в немецкой церкви

Монеты, общим количеством 816 штук, были спрятаны в четырех мешках в полости статуи.

В известной готической церкви в Германии реставраторы обнаружили тайник, содержащий мешки с монетами 1600-х годов. Это сокровище, вероятно, было спрятано во время Тридцатилетней войны.

Об этом пишет издание Livescience.

Находка была сделана еще в мае 2022 года, но о ней стало известно только в ноябре 2024 года, когда монеты обнаружили в ноге песчаной статуи в церкви Святого Андрея в городе Айслебен, Саксония-Анхальт, где Мартин Лютер проповедовал в 1546 году.

Эти монеты, общим количеством 816 штук, были спрятаны в четырех мешках в полости статуи.

Монеты были обнаружены в ноге коленопреклоненной статуи графа в церкви Святого Андрея в Айслебене, Германия. / Фото: livescience

"Это чудо, что сокровище сохранилось до наших дней", — отметил Ульф Дрегер, куратор и руководитель отдела Государственного монетного кабинета Саксонии-Анхальт. По его словам, ценность клада значительно превышает годовой заработок местного ремесленника того времени.

Золотые монеты, среди которых были золотые ангелы, золотые дукаты и двойные дукаты, а также серебряные монеты, включая талеры и их фракции, были завернуты в бумагу и имели признаки того, что они принадлежали к церковной сокровищнице. Эти деньги, как считается, были собраны по специальным церковным услугам и взносам за приоритетное сидение в церкви.

В целом эта находка стала свидетельством сложных времен Тридцатилетней войны, когда местное население подвергалось постоянным нападениям и вынужденной квартирации шведских войск, часто грабивших регион.

Планируется детальное изучение каждой монеты и документация находок, которые будут представлены в Художественном музее Морицбург в Галле и в самой церкви Святого Андрея, где и было обнаружено сокровище.