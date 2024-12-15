Уникальная находка в Германии: серебряный амулет раскрыл старейшие тайны христианства

Это открытие имеет большое значение для изучения раннего христианства, поскольку позволяет лучше понять, как эта религия распространялась и практиковалась в разных частях Римской империи.

В Германии нашли серебряный амулет III века, считающийся древнейшим доказательством христианства к северу от Альп. Внутри амулета, найденного в древнем погребении, был тонкий свиток с надписью латынью, что уникально для того времени.

Находка может изменить представление о том, как христианство практиковалось в Римской империи, сообщает Live Science.

Амулет размером всего 3,5 см был найден еще шесть лет назад в могиле близ Франкфурта, где покоились останки человека, жившего между 230 и 270 годами нашей эры. Археологи из Центра археологии имени Лейбница в Майнке потратили эти годы на реставрацию и анализ находки, и только теперь объявили об открытии.

Филактерии, к которым относится этот амулет, традиционно использовались для защиты от болезней, демонов или исцеления. Обычно они находят в восточном Средиземноморье, но такие находки в западной части Римской империи очень редки. Находка свидетельствует о том, что христианство проникало даже в окрестности империи уже в III веке.

Сканирование свитка с помощью компьютерной томографии показало, что текст написан на латыни, что необычно, ведь подобные амулеты обычно содержат надписи на греческом или еврейском языках. В тексте владелец амулета обращается к Иисусу Христу, передавая себя "воле Господа Иисуса Христа, Сына Божия", и просит о защите и благополучии.

Несмотря на то, что христианство в Римской империи в те времена было запрещено, а его последователей преследовали, этот амулет свидетельствует о важности веры для носившего его человека. Находка уникальна также потому, что текст содержит самый ранний пример фраз, которые христиане широко использовали только спустя века.

Также читайте Древнейший символ поклонения: в Израиле найдена таинственная скульптура

Это открытие имеет большое значение для изучения раннего христианства, поскольку позволяет лучше понять, как эта религия распространялась и практиковалась в разных частях Римской империи.

Напомним, что в старом монастыре Таксиархов на севере полуострова Пелопоннес археологи обнаружили единственное прижизненное изображение последнего византийского императора Константина XI Палеолога. Портрет найден на втором слое фрески, созданной в середине XV века.