Уникальная находка в Германии: серебряный амулет раскрыл старейшие тайны христианства

Это открытие имеет большое значение для изучения раннего христианства, поскольку позволяет лучше понять, как эта религия распространялась и практиковалась в разных частях Римской империи.
В Германии нашли серебряный амулет III века, считающийся древнейшим доказательством христианства к северу от Альп. Внутри амулета, найденного в древнем погребении, был тонкий свиток с надписью латынью, что уникально для того времени.
Находка может изменить представление о том, как христианство практиковалось в Римской империи, сообщает Live Science.
Амулет размером всего 3,5 см был найден еще шесть лет назад в могиле близ Франкфурта, где покоились останки человека, жившего между 230 и 270 годами нашей эры. Археологи из Центра археологии имени Лейбница в Майнке потратили эти годы на реставрацию и анализ находки, и только теперь объявили об открытии.
Филактерии, к которым относится этот амулет, традиционно использовались для защиты от болезней, демонов или исцеления. Обычно они находят в восточном Средиземноморье, но такие находки в западной части Римской империи очень редки. Находка свидетельствует о том, что христианство проникало даже в окрестности империи уже в III веке.
Сканирование свитка с помощью компьютерной томографии показало, что текст написан на латыни, что необычно, ведь подобные амулеты обычно содержат надписи на греческом или еврейском языках. В тексте владелец амулета обращается к Иисусу Христу, передавая себя "воле Господа Иисуса Христа, Сына Божия", и просит о защите и благополучии.
Несмотря на то, что христианство в Римской империи в те времена было запрещено, а его последователей преследовали, этот амулет свидетельствует о важности веры для носившего его человека. Находка уникальна также потому, что текст содержит самый ранний пример фраз, которые христиане широко использовали только спустя века.
Это открытие имеет большое значение для изучения раннего христианства, поскольку позволяет лучше понять, как эта религия распространялась и практиковалась в разных частях Римской империи.
Напомним, что в старом монастыре Таксиархов на севере полуострова Пелопоннес археологи обнаружили единственное прижизненное изображение последнего византийского императора Константина XI Палеолога. Портрет найден на втором слое фрески, созданной в середине XV века.
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