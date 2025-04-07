Уникальная находка в Италии: археологи раскопали гробницу древнеримского гладиатора (фото)

Гладиатор / © Pixabay

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В Литернуме — древнем городе в Кампании, существовавшем с 1 ст. до н.э. до 3 ст. н.э., археологи обнаружили захоронение предполагаемого римского гладиатора. Это открытие стало настоящей сенсацией, ведь могила оставалась скрытой более 2000 лет.

Об этом пишет Mail Online.

Хотя среди гладиаторов были и женщины, исследователи предполагают, что этот человек — мужчина. Его возраст, имя и причина смерти остаются неизвестными, однако мужчина мог быть участником обрядового культа.

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Исследование проводила Служба археологии Неаполя под руководством доктора Симоны Формолы. Раскопки охватили некрополь площадью 150 кв. м, где удалось обнаружить 20-30 гробниц, преимущественно взрослых. Самый большой интерес вызвали два погребальных сооружения с особыми красно-белыми настенными отделками.

В одной из них была найдена мраморная надпись, указывающая на то, что похоронный был гладиатором. Упоминается ли он в письменных источниках, еще выясняют.

Интересно, что рядом с захоронениями обнаружили глубокий каменный колодец, который, вероятно, имел культовое предназначение. В Древнем Риме кровь гладиаторов иногда использовали в религиозных обрядах или даже считали целебной. Это связано с культом Эскулапа — бога лечения, пришедшего в Рим из Греции.

В Литернуме также был собственный амфитеатр, где, возможно, и произошло последнее сражение этого гладиатора.

Раскопки 1930-х годов уже открыли здесь элементы городского центра — форум, базилику, театр. Но в целом о городе известно немного, поэтому новая находка дает ценную информацию о повседневной жизни, ритуалах и социальных связях тогдашней общины.

«Этот некрополь с хорошо сохранившимися стенами и гробницами открывает новую страницу в истории колонии Литернум», — подытожил археолог Мариано Нуццо.

Погребение римского гладиатора

К слову, археологи обнаружили огромную гробницу одного из древнейших фараонов Древнего Египта. Но поскольку внутри не осталось мумии, его личность остается загадкой.