Уникальная рыба с рогом и зубами на лбу: ученые раскрыли ее тайну

Международная группа ученых провела исследование странных глубоководных рыб — акул-призраков, или химер, которые являются дальними родственниками акул и скатов. У самцов этих рыб из лба выступает отросток, известный как тенакулум, который оказался усеянным настоящими зубами.

По словам профессора биологии Флоридского университета Гарета Фрейзера, анализ подтвердил: эти зубы генетически идентичны тем, что формируются в ротовой полости. Ученые предполагают, что тенакулум используется во время спаривания, ведь он есть только у самцов и выполняет функцию захвата самок, подобно тому, как зубы в челюсти помогают акулам.

Исследование базировалось на изучении как ископаемых останков, так и современных образцов химер, выловленных в заливе Пьюджет-Саунд. На окаменелостях возрастом 315 миллионов лет были обнаружены структуры с зубами, похожими на те, что растут в пасти. Современные рыбы также продемонстрировали тот же механизм роста.

Генетические тесты показали: зубы на тенакуле активируют те же гены, которые отвечают за развитие настоящих зубов во рту, и не имеют ничего общего с мелкими чешуйками на коже акул. Это стало первым научно подтвержденным примером образования зубов вне челюсти у рыб.

Исследователи из Вашингтона и Чикаго отмечают, что эта находка демонстрирует уникальную способность химер формировать зубы в нетипичных участках тела. Они считают, что тенакулум является реликтовой структурой, которая сохранила древнюю способность создавать зубы, хотя со временем его размеры значительно уменьшились.

