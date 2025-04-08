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- Наука и IT
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Уникальная тактика: пещерные пауки плетут паутину с растяжками
Пауки преимущественно питаются улитками и многоножками — поэтому их паутина выглядит и работает по-другому.
В темных лабиринтах европейских пещер обитают хитрые пауки, которые перевернули представление о классической паутине.
Об этом сообщило издание IFLScience.
Исследование показало, что Meta menardi — пещерные пауки-кругопряды — плетут не обычные сетки, а сложные механизмы, похожие на растяжки, чтобы ловить ползающую добычу.
Эти пауки живут не только в пещерах, но и в канализациях, туннелях и даже полых деревьях. Meta menardi питаются преимущественно многоножками, улитками и другими пауками. Поэтому их паутина эволюционировала: она меньше, имеет вдвое больше креплений к стенам и напоминает систему радиальных «датчиков».
Ранее учёные предполагали, что жертвы случайно падают в сетку. Но новые наблюдения в Creswell Crags (Великобритания) показали: паутина вибрирует, когда добыча касается нити. Паук мгновенно реагирует, перебегая по соседним нитям.
Однако загадка еще не раскрыта — во всех случаях пауки не смогли захватить добычу.
Напомним, в Австралии обнаружили три вида самого смертоносного паука.