Уникальная зеленая комета приблизилась к Земле: как ее увидеть

В Северном полушарии ее можно будет увидеть в бинокль — будет выглядеть как небольшой зеленый отблеск.

Ярко-зеленая комета впервые за 50 тысяч лет пролетит мимо Земли и может задержаться в околоземном космическом пространстве в течение месяца. Комета максимально приблизится к нашей планете 2 февраля. Астрономы говорят, что путешествие объекта на Землю длилось примерно 50 000 лет.

Об этом пишет Би-би-си.

"Вы могли видеть сообщение о том, что мы можем увидеть этот ярко-зеленый объект, освещающий небо. К сожалению, ничего подобного не будет", — сказала доктор Роберт Мейсси.

Однако вдали от светового загрязнения и на темном небе, вы сможете увидеть пятно на небе, если будете знать, что и где искать.

Потенциальные исследователи звездного неба имеют больше шансов заметить комету в бинокль, где она будет выглядеть как слабое белое размытие.

Кометы в основном состоят из льда и пыли. Когда они приближаются к Солнцу, лед улетучивается, а пыль встряхивается, чтобы создать фирменный длинный хвост.

"Если вам повезет, вы увидите намек на отрывающийся от нее хвост, тогда она будет больше похожа на классическую комету", — отметила Мэйсси.

Напомним, представители NASA заявили, что эта комета впервые была замечена в марте 2022 года, когда она находилась на орбите Юпитера.

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