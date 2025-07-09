Уникальное июльское полнолуние: когда и где увидеть Оленью Луну над Украиной

Луна / © Pixabay

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В среду, 10 июля, около 21:30 по киевскому времени на небе взойдет полная Луна, которую в народе называют Оленьей. В этом году она будет особенно зрелищной — спутник Земли поднимется над горизонтом в момент своего ближайшего приближения к планете.

Об этом сообщило NASA.

Это создаст так называемую «иллюзию Луны» — эффект, когда она кажется чрезвычайно большой и яркой. Такое впечатление возникает именно во время восхода Луны, особенно если ее наблюдать на фоне земного ландшафта.

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Полнолуние будет низким, ведь Луна будет находиться в созвездии Стрельца, а Солнце — в постсолнцестоянном положении. Из-за этого спутник Земли появится очень близко к горизонту.

Астрономы советуют наблюдать за явлением подальше от городского освещения — в открытых местностях с восточным горизонтом, где нет деревьев, зданий или гор.

Название «Оленья Луна» происходит из североамериканских традиций — именно в июле у молодых самцов оленей начинают расти новые рога. Полнолуние также называют Громовым, Сенным или Ягодным — в зависимости от местных обычаев.

Напомним, в июле состоится редкое астрономическое событие, которое случается раз в 12 тысяч лет.

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