Уникальное изображение Иисуса на куске хлеба в возрасте 1300 лет озадачило ученых

В Турции обнаружен уникальный артефакт — обугленный хлеб ранневизантийского периода с изображением Иисуса Христа.

Об этом сообщает Popular Mechanics.

В Топрактепе археологи обнаружили пять обгоревших хлебных просфор, возраст которых оценивается в 1300 лет. На одном из кусков хлеба отчетливо просматривается редкое изображение Иисуса Христа. Изображение сопровождается греческой надписью «С нашей благодарностью благословенному Иисусу».

«Эти просфоры проливают новый свет на увлекательный раздел ранней византийской истории, — отметил участник экспедиции. — Они доказывают, что благочестие выходило за пределы молитв и церемоний, материализуясь в объектах, которые обеспечивали наибольшую человеческую потребность в хлебе».

Четыре других образца украшены мальтийским крестом, что подтверждает их значение для церковных обрядов.

Артефакты, сохранившиеся благодаря случайному пожару в VII-VIII веках нашей эры, планируют подвергнуть химическому и ботаническому анализу для определения состава злаков и закваски.

