Уникальное солнечное затмение 4 декабря 2021: чем непривычно и где будет видно

Уникальное солнечное затмение 4 декабря 2021: чем непривычно и где будет видно

Затемнение 4 декабря 2021 года будет необычным, поскольку путь полного затемнения будет двигаться с востока на запад через Западную Антарктиду.

Затмение 4 декабря 2021 — это полное солнечное затмение. Его максимальную фазу можно будет наблюдать в Антарктиде.

Солнечное затмение: что это такое

Солнечное затемнение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, тем самым полностью или частично затемняя изображение Солнца для наблюдателя на Земле. Полное солнечное затмение происходит, когда видимый диаметр Луны превышает солнечный, блокируя поток всего прямого солнечного света, превращая день во тьму. Процесс происходит на узком участке (полосе) на поверхности Земли. Частичное солнечное затмение происходит в окружающем регионе, по обе стороны полосы полного солнечного затмения, шириной в тысячи километров.

Солнечное затмение 4 декабря 2021: особенности

Это солнечное затмение представляет собой повторение полного солнечного затмения 23 ноября 2003 года. Следующее затмение такого типа произойдет 15 декабря 2039 года.

Затмение 4 декабря 2021 года будет необычным, поскольку путь полного затмения будет двигаться с востока на запад через Западную Антарктиду, тогда как большинство путей затмения проходят с запада на восток. Это обратное направление затемнения возможно только в полярных регионах.

Солнечное затмение 4 декабря 2021: где будет видно

Отдельные фазы затемнения будут видны во всей Антарктиде, на юге Африки, на крайнем юго-востоке Австралии (штат Виктория и остров Тасмания) и в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Раньше мы писали о том, действительно ли коридор затемнений вливает на землян.

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