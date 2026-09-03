Уникальному чуду грозит уничтожение: что происходит в мексиканской Хрустальной пещере

Ученые раскрыли неожиданный механизм роста гигантских кристаллов в знаменитой мексиканской пещере

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В апреле 2000 года глубоко под пустыней Чиуауа в Мексике шахтеры случайно наткнулись на уникальную подземную камеру, которая была полностью заполнена гигантскими гипсовыми кристаллами длиной с городской автобус. Недавно международная группа исследователей обнародовала новые научные данные о чрезвычайно медленном механизме формирования этих природных чудес и выразила серьезные сомнения в их дальнейшем сохранении.

Об этом пишет SpaceDaily.

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Уникальный механизм роста лучей

Ученые выяснили, что вместо образования большого количества мелких кристаллов в пещере происходил специфический процесс медленного превращения минерала ангидрита в прозрачный гипс. При температуре около 54 градусов Цельсия этот раствор целенаправленно подпитывал уже имеющиеся кристаллические стволы, позволив им вырасти до 11 метров в длину.

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Используя сверхчувствительные приборы, исследователи измерили этот процесс и официально признали его самым медленным темпом роста, когда-либо фиксировавшимся в природе. Чтобы увеличиться в толщине всего на ширину одного человеческого волоса, гипсовому лучу нужно 100 лет, а для достижения метрового диаметра ему понадобился почти миллион лет.

Сомнения по поводу микробов и угроза разрушения

Громкие заявления об обнаружении внутри кристаллов живых микроорганизмов в возрасте до 50 тысяч лет вызывают обоснованный скепсис в научном сообществе. Эксперты отмечают, что эти сенсационные данные до сих пор не опубликованы в рецензируемых журналах, а при взятии образцов могло произойти банальное загрязнение современными бактериями из инструментов.

В то же время, судьба самой пещеры остается неизвестной, ведь после остановки откачки воды и закрытия шахты в 2015 году ученые полностью потеряли туда доступ. Никто не может достоверно подтвердить, уникальная ли камера снова безопасно затоплена теплой минеральной водой, или кристаллы медленно разрушаются от обезвоживания на сухом воздухе.

Хрустальная пещера убивает через 10 минут

Мексиканская пещера не только скрывает наиболее известные человечеству кристаллические образования, но и считается чрезвычайно опасным местом, где человек может погибнуть всего за 10 минут без специального снаряжения. Экстремальные условия внутри характеризуются стабильной температурой на уровне 58 градусов Цельсия и критической влажностью, которая почти достигает абсолютной отметки в 100 процентов.

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Для безопасного исследования этого подземелья ученые вынуждены использовать специальные термозащитные костюмы с дыхательными аппаратами, наполненными охлаждающим льдом. Несмотря на такую надежную экипировку, максимальное время пребывания в камере строго ограничено одним часом, поскольку человеческий организм физически не способен охлаждаться из-за невозможности испарения пота.

Напомним, во Вьетнаме расположена самая большая пещера мира Сон Доонг, скрывающая целый подземный мир с джунглями, рекой и собственным микроклиматом. Ее масштабы настолько впечатляют, что внутри могли бы поместиться десятки многоэтажных построек.

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