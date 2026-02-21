Уникальную находку смыло за несколько дней: на пляже в Шотландии обнаружили следы римской эпохи

Найденный отпечаток. Фото: Абердинский университет

На берегу залива Лунан на востоке Шотландии нашли уникальные отпечатки, оставленные примерно 2000 лет назад. Археологи задокументировали следы людей и животных, пока их не смыло штормовой водой.

Об этом сообщило издание Live Science.

Неожиданное открытие сделала местная пара Айвор Кэмпбелл и Дженни Снедден, которые вышли на прогулку после сильного шторма и заметили странные узоры в свежем слое глины. Они вызвали археолога совета Абердиншира Брюса Манна, который привлек команду исследователей из Абердинского университета во главе с Кейт Бриттон.

Археологи работали в условиях ветра до 88,5 км/ч и под постоянной угрозой прилива. Для фиксации участка они применяли дроны, фотосъемку и 3D-моделирование, а также делали гипсовые формы лучше всего сохранившихся следов. По их данным, следы принадлежат босым людям и нескольким видам животных — в частности благородному оленю и косуле.

Ученые документируют находку. Фото: Абердинский университет

Под слоем следов обнаружили обугленные растительные остатки. Радиоуглеродный анализ показал, что им около двух тысяч лет — это период позднего железного века, который совпадает со временем римских вторжений в Шотландию. Как отмечает археолог Гордон Нобл, находка логично дополняет богатую археологию Лунанской долины и может быть связана с ранними сообществами, существовавшими до появления пиктов.

По словам археолога Уильяма Миллса, нынешний песчаный пляж в древности был илистым эстуарием, где люди могли охотиться или собирать растительные ресурсы. Команда работала на месте два дня, фиксируя каждую деталь. Когда они вернулись через неделю, отпечатков уже не осталось — их полностью смыло морем.

Несмотря на потерю объекта, исследователи отмечают: в регионе могут существовать другие подобные участки, которые штормовые процессы способны открывать так же внезапно.

