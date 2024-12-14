Уникальные бусы времен Руси: украинские историки показали экспонат

Ожерелье относится к культуре 11-12 века и имеет редкие декоративные элементы.

Ожерелье из городища Девич-Гора, найденное в селе Сахновка Черкасской области, является важной находкой, принадлежащей культуре Руси 11-12 века.

Об этом сообщила пресс-служба Сокровищницы Национального музея истории Украины.

"Бусины сферические, полые, полые. На поверхности — изображения птиц и зверей. Контур изображений очерчен сканными проволочками, а вся внутренняя поверхность покрыта мелким зерном", — говорится в сообщении.

На трех бусинах изображены пары чередующихся с крестами птиц, а на одном бусине — звери, расположенные под арочками.

"Бусины не имеют аналогов, хотя некоторые элементы напоминают скандинавские зерненые украшения 10-11 вв. Для них характерны изображения, контур которых образует сканная проволочка, а внутренняя поверхность плотно покрыта зерном, а также пояски зерна в окаймлении проволочек", — отметили в музее.

При этом они имеют более утонченную структуру, характерную для египетского и сирийского ювелирного искусства. Мастер, вероятно, стремился сделать украшения полегче, вырезая отверстия между фигурами.

"Многочисленные бусины, принадлежавшие к кладу, не были снизанные. Поэтому возможны различные варианты реконструкции ожерелий. Вероятно, золотые зерненые бусины чередовались с каменными", — говорится в сообщении.

Напомним, ученые заявили, что самый большой айсберг в мире начал двигаться.

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