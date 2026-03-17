Уникальный эксперимент с кузнечиком удивил ученых: он резко изменил цвет

В Панаме ученые зафиксировали необычное явление: ярко-розовый конек через несколько дней в лаборатории полностью позеленел. Ранее считалось, что такая окраска неизменна.

Кирилл Шостак
Arota festae

Arota festae

В Панаме исследователи зафиксировали редкий случай изменения цвета у кузнечика. Самка вида Arota festae, которая имела ярко-розовую окраску, за 11 дней в неволе полностью позеленела.

Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Ecology, насекомое поймали во влажных лесах острова Барро-Колорадо и поместили в лабораторию вместе с тремя другими особями обычного зеленого цвета.

Уже на четвертый день ее окрас начал меняться — розовый цвет побледнел, а через неделю кузнечик стал полностью зеленым и ничем не отличался от других.

Ранее подобную розовую окраску объясняли эритризмом — генетической мутацией, вызывающей избыточную выработку красного пигмента. Считалось, что такая особенность необратима.

Arota festae.

Впрочем, новое наблюдение ставит под сомнение. Ученые предполагают, что изменение цвета могло быть связано с адаптацией к среде – в частности, необходимостью маскировки среди зеленых растений.

Также существует версия, что пигмент частично зависит от питания: в природе такие кузнечики могут получать розовый оттенок из-за растений, которыми они питаются.

Несмотря на необычную окраску, самка смогла спариться с одним из самцов, что свидетельствует о том, что цвет не влиял на ее восприятие среди других особей.

Этот случай стал первым зафиксированным подтверждением того, что подобная окраска может изменяться, и открыл новые вопросы механизмов пигментации у насекомых.

