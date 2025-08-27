Уникальный киви выбежал из норы и ошеломил исследователей (видео)

Белый киви. Фото: Pukaha National Wildlife Centre

Реклама

В Национальном центре дикой природы Пукаха в Новой Зеландии зафиксировали чрезвычайно редкого белого киви. Необычная птица выскочила из норы среди белого дня, хотя все пять видов киви обычно активны только ночью.

Об этом сообщило издание IFLScience.

На видео попал самец по имени Мапуна, принадлежащий к виду северо-островных бурых киви. У большинства представителей этого вида перья светло-коричневые, но Мапуна полностью белый. Такой окрас был и у его сестры Манукуры — первого в мире киви с белыми перьями, который родился в неволе. Она стала любимицей посетителей центра, пока не умерла в 2020 году.

Реклама

Специалисты объясняют: белый окрас обусловлен не альбинизмом, а лейцизмом — состоянием, когда в организме частично отсутствует меланин. Поэтому у таких птиц сохраняется нормальный цвет глаз, в отличие от альбиносов.

Северо-островные бурые киви откладывают до трех яиц в год, и самец высиживает их более двух с половиной месяцев — один из самых длинных периодов среди всех птиц. Однако популяция этого вида резко сократилась из-за завезенных в Новую Зеландию хищников — хорьков, кошек и собак.

Чтобы сохранить киви, ученые изымают яйца из гнезд и выращивают птенцов в защищенных зонах. После подрастания их выпускают в дикую природу. Только в центре Пукаха за последнее десятилетие так вернули на волю 131 киви.

Напомним, международная команда ученых проанализировала сотни видео и обнаружила, что кошки чаще спят на левом боку. Это может быть эволюционным преимуществом.