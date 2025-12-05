Уникальный клад монет может переписать историю ранней Европы

Уникальный клад средневековых монет

Реклама

Найденный археологами в Хорватии клад средневековых серебряных монет может переписать экономическую и культурную историю ранней Европы эпохи крестоносцев.

Об уникальной находке сообщило издание Arkeonews.

Во время исследований на стоянке Батина, что в регионе Баранья, археологи неожиданно обнаружили чрезвычайно редкий клад раннесредневековых серебряных монет, связанных с периодом Первого крестового похода.

Реклама

Эксперты говорят, что находка может переосмыслить современное понимание средневековых маршрутов передвижения крестоносцев через Центральную и Юго-Восточную Европу.

Сокровище состоит из 56 средневековых французских серебряных монет, происходящих из Лиможа, Тулузы, Альби и епархии Ле-Пюи. Эти монеты были изготовлены между концом IX века и серединой XIII века, то есть совпадают во времени с эпохой Первого крестового похода (1096-1099).

Их появление в Хорватии — вдали от центров чеканки монет — обнаруживает неожиданные связи между западноевропейскими регионами и бассейном Дуная.

Ученые считают, что клад может быть связан с движением крестоносцев или паломников, которые путешествовали к Святой Земле. Географическое положение Хорватии сделало ее коридором для групп, путешествовавших через Балканы в Константинополь и Левант.

Реклама

Хотя в исторических текстах упоминаются большие армии крестоносцев, которые следовали известными маршрутами, бесчисленное количество меньших групп, семей или независимых паломников, вероятно, путешествовало менее задокументированными путями.

Уникальность этого клада заключается в том, что он состоит из редких в то время серебряных монет. Политическая нестабильность и нарушение торговых путей вызвали повсеместный дефицит серебра, что привело к значительно меньшему выпуску монет, чем в предыдущие или более поздние века. Многие типы сохранились по сей день лишь в единичных или очень ограниченных экземплярах.

Серебряные монеты, найденные в Батыне, представляют более 10 процентов всех известных образцов такого типа в мире. С нумизматической точки зрения такая концентрация просто поражает. Она возносит находку до уровня одного из важнейших средневековых нумизматических открытий, когда-либо задокументированных в Европе.

Сокровище сейчас доступно для публичного осмотра в Археологическом музее в Осиеке.

Реклама

Напомним, ранее в Швейцарии археологи наткнулись на неизвестные остатки средневекового замка.