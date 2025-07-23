Уникальный королевский гепард: ученые раскрыли тайну редких пятен животного

Сравним окрас обыкновенного и королевского гепардов / © Pexels

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Тигры имеют полосы, леопарды и гепарды — пятна. Многие из нас с детства усвоили это как неоспоримый факт. Но природа часто нарушает правила, и доказательством тому редкая большая кошка с юга Африки — королевский гепард.

Об этом говорится в материале iflscience.

Вместо классических округлых черных пятен, типичным для обычного гепарда (Acinonyx jubatus), королевский гепард имеет пятнистый мех с толстыми полосами вдоль хребта и слитыми между собой пятнами.

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Окраска обычного и королевского гепардов

Этот необычный узор настолько удивлял, что жители провинции Маникаленд в Зимбабве — одном из трех мест, где королевского гепарда видели в дикой природе — считали его гибридом леопарда и гиены. А когда в начале ХХ века о нем узнали европейцы, некоторые предположили, что это гибрид гепарда и леопарда.

Другие выдвинули предположение, что это совершенно новый вид гепардов, которого назвали Acinonyx rex. Основной аргумент: лапы королевского гепарда по строению были идентичны обычному гепарду, а не леопарду. Разница заключалась только в расцветке.

Но в 1939 году известный британский зоолог Реджинальд Поко́к отозвал свою теорию из-за недостатка доказательств.

Истина — в генах

Лишь в 2012 году учёным удалось выяснить правду. И началось все не с гепардов, а с домашних кошек. Исследователи со Стэнфордского медицинского факультета, Национального института рака и Института биотехнологий HudsonAlpha пытались выяснить, почему некоторые таби-коты имеют «пятнистый» узор, а не полосатый.

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Сравнив ДНК диких кошек с разными расцветками, они обнаружили, что ответственным является ген Taqpep. Если кот имеет две копии мутированного гена — одну от каждого родителя — у него будет пятнистый узор.

Это натолкнуло на мысль: а не тот ли ген отвечает и за королевского гепарда?

Ученые проверили ДНК гепарда из американской программы сохранения и обнаружили мутацию. Однако один образец — не доказательство. Они обратились к Анн ван Дейк, которая руководила центром разведения гепардов в ЮАР. Именно оттуда произошли все известные королевские гепарды в неволе.

Благодаря образцам ДНК и точным записям о разведении, ван Дейк (которая, к сожалению, умерла со времени завершения исследования) доказала, что узор королевского гепарда вызван рецессивной мутацией в гене Taqpep.

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Сегодня в дикой природе, по оценкам, осталось всего около 10 королевских гепардов. Но благодаря программам сохранения вида и разведения таких невероятно красивых животных в будущем может стать больше.

Напомним, ранее стало известно, почему коты втягивают когти, а собаки нет. Ученые нашли ответ на этот вопрос. Все зависит от того, как именно эти домашние питомцы используют свои когти.

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